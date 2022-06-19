Хаддад Майя на отказе Чжан Шуай выиграла турнир в Бирмингеме

Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Китаянка Чжан Шуай, которая ранее выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую, не смогла доиграть финальную встречу и снялась в первой партии из-за травмы шеи.

Бирмингем. Финал

Беатрис Хаддад Майя – Чжан Шуай [8] – 5:4 (отказ)

Таким образом, Беатрис Хаддад Майя выиграла два травяных турнира подряд. Неделю назад она была лучшей на соревнованиях в Ноттингеме.