WTA19 июня 2022, 17:59 | Обновлено 19 июня 2022, 18:01
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Хаддад Майя на отказе Чжан Шуай выиграла турнир в Бирмингеме
Оба женских финала сегодня завершились досрочно
19 июня 2022, 17:59 | Обновлено 19 июня 2022, 18:01
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Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
Китаянка Чжан Шуай, которая ранее выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую, не смогла доиграть финальную встречу и снялась в первой партии из-за травмы шеи.
Бирмингем. Финал
Беатрис Хаддад Майя – Чжан Шуай [8] – 5:4 (отказ)
Таким образом, Беатрис Хаддад Майя выиграла два травяных турнира подряд. Неделю назад она была лучшей на соревнованиях в Ноттингеме.
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