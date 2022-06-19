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  4. Хаддад Майя на отказе Чжан Шуай выиграла турнир в Бирмингеме
WTA
19 июня 2022, 17:59 | Обновлено 19 июня 2022, 18:01
280
0

Хаддад Майя на отказе Чжан Шуай выиграла турнир в Бирмингеме

Оба женских финала сегодня завершились досрочно

19 июня 2022, 17:59 | Обновлено 19 июня 2022, 18:01
280
0
Хаддад Майя на отказе Чжан Шуай выиграла турнир в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Китаянка Чжан Шуай, которая ранее выбила из борьбы украинку Даяну Ястремскую, не смогла доиграть финальную встречу и снялась в первой партии из-за травмы шеи.

Бирмингем. Финал
 Беатрис Хаддад Майя –  Чжан Шуай [8] – 5:4 (отказ)

Таким образом, Беатрис Хаддад Майя выиграла два травяных турнира подряд. Неделю назад она была лучшей на соревнованиях в Ноттингеме.

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WTA Бирмингем Беатрис Хаддад Майя Чжан Шуай
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Источник Sport.ua
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