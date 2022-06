Бразильская теннисистка выиграла соревнования в Ноттингеме

Состоялся финальный матч на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.

Обидчица украинки Дарьи Снигур американка Элисон Риск, посеянная под шестым номером, в трех сетах проиграла седьмой сеяной Беатрис Хаддад Майе из Бразилии.

Ноттингем. Финал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Элисон Риск (США) – 6:4, 1:6, 6:3

Хаддад Майя выиграла дебютный титул WTA в карьере.

Для Риск это был 13-й поединок за трофей, она проиграла 10 таких матчей.

