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  4. Бразильская теннисистка выиграла соревнования в Ноттингеме
WTA
12 июня 2022, 17:40 |
354
0

Бразильская теннисистка выиграла соревнования в Ноттингеме

Беатрис Хаддад Майя оказалась сильнее Элисон Риск, добыв дебютный титул WTA

12 июня 2022, 17:40 |
354
0
Бразильская теннисистка выиграла соревнования в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Состоялся финальный матч на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.

Обидчица украинки Дарьи Снигур американка Элисон Риск, посеянная под шестым номером, в трех  сетах проиграла седьмой сеяной Беатрис Хаддад Майе из Бразилии.

Ноттингем. Финал
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Элисон Риск (США) – 6:4, 1:6, 6:3

Хаддад Майя выиграла дебютный титул WTA в карьере.

Для Риск это был 13-й поединок за трофей, она проиграла 10 таких матчей.

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Беатрис Хаддад Майя WTA Ноттингем Элисон Риск
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Источник Sport.ua
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