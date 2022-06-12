Бразильская теннисистка выиграла соревнования в Ноттингеме
Беатрис Хаддад Майя оказалась сильнее Элисон Риск, добыв дебютный титул WTA
Состоялся финальный матч на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.
Обидчица украинки Дарьи Снигур американка Элисон Риск, посеянная под шестым номером, в трех сетах проиграла седьмой сеяной Беатрис Хаддад Майе из Бразилии.
Ноттингем. Финал
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Элисон Риск (США) – 6:4, 1:6, 6:3
Хаддад Майя выиграла дебютный титул WTA в карьере.
Для Риск это был 13-й поединок за трофей, она проиграла 10 таких матчей.
FIRST WTA SINGLES TITLE FOR BIA 🏆— wta (@WTA) June 12, 2022
🇧🇷 Beatriz Haddad Maia overcomes Riske in three sets to take the trophy in Nottingham!#RothesayOpen pic.twitter.com/29bRgGUzHT
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