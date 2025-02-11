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  4. В Катаре осталась только одна украинка. Людмила Киченок покинула тысячник
WTA
11 февраля 2025, 19:37 | Обновлено 11 февраля 2025, 19:58
545
2

В Катаре осталась только одна украинка. Людмила Киченок покинула тысячник

Людмила и ее напарница София Кенин уступили тандему Хаддад Майя / Зигемунд во 2-м круге

11 февраля 2025, 19:37 | Обновлено 11 февраля 2025, 19:58
545
2
В Катаре осталась только одна украинка. Людмила Киченок покинула тысячник
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/8 финала украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах проиграли тандему Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Доха. Пары. Хард. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [4] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 2:6

Киченок и Кенин впервые заявились на турнир в одной паре. До 2025 года Людмила выступала вместе с Аленой Остапенко, после чего начала играть с Чжань Хаоцин на австралийской серии турниров. А в Линце Киченок удачно выступила со своей сестрой Надеждой, дойдя до финала.

Следующими соперницами Беатрис и Лауры в Катаре будут шестые сеяные Элизе Мертенс и Эллен Перес.

Кенин в Дохе продолжит выступления в одиночном разряде. В 3-м круге она поборется против Онс Жабер, которая ранее одолела Чжэн Циньвень.

Из украинок в Катаре осталась только Марта Костюк. Из парного разряда ранее вылетели Надежда и Марта, а в одиночном выступления завершили Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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Людмила Киченок София Кенин Беатрис Хаддад Майя Лаура Зигемунд WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Сестричкам потрібно разом виступати, результати набагато кращі
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-2
Shvendya7
Что и требовалось доказать. Вдвоем дошли до финала. Порознь, первый максимум второй круг. Когда  это до них дойдет?
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-2
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