В Катаре осталась только одна украинка. Людмила Киченок покинула тысячник

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/8 финала украинка и ее напарница София Кенин (США) в двух сетах проиграли тандему Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Доха. Пары. Хард. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [4] – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 2:6

Киченок и Кенин впервые заявились на турнир в одной паре. До 2025 года Людмила выступала вместе с Аленой Остапенко, после чего начала играть с Чжань Хаоцин на австралийской серии турниров. А в Линце Киченок удачно выступила со своей сестрой Надеждой, дойдя до финала.

Следующими соперницами Беатрис и Лауры в Катаре будут шестые сеяные Элизе Мертенс и Эллен Перес.

Кенин в Дохе продолжит выступления в одиночном разряде. В 3-м круге она поборется против Онс Жабер, которая ранее одолела Чжэн Циньвень.

Из украинок в Катаре осталась только Марта Костюк. Из парного разряда ранее вылетели Надежда и Марта, а в одиночном выступления завершили Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.