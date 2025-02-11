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  4. Жабер выбила восьмую ракетку мира из турнира WTA 1000 в Дохе
WTA
11 февраля 2025, 19:06 | Обновлено 11 февраля 2025, 19:25
581
3

Жабер выбила восьмую ракетку мира из турнира WTA 1000 в Дохе

Онс переиграла Чжэн Циньвень в 1/16 финала тысячника в Катаре

11 февраля 2025, 19:06 | Обновлено 11 февраля 2025, 19:25
581
3
Жабер выбила восьмую ракетку мира из турнира WTA 1000 в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Представительница Туниса Онс Жабер (WTA 25) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Во 2-м раунде Жабер прошла восьмую ракетку мира Чжэн Циньвень из Китая за 1 час и 31 минуту.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [7] – Онс Жабер (Тунис) – 4:6, 2:6

Это была третья встреча соперниц. Жабер впервые одержала победу в очных противостояниях.

Жабер впервые с 2023 года одолела теннисистку из топ-10 рейтинга WTA на хардовом покрытии. В этом сезоне эта 10-я победа для Онс в 14 матчах.

Следующей соперницей Жабер будет София Кенин (США, WTA 73).

Чжэн после Austalian Open восстанавливалась от травмы, которую получила еще на Итоговом турнире. У китаянки проблемы с рукой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень
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Чжэн Циньвень Онс Жабер WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Анна Савоськіна
Коли грало дві жаби ....
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antt
Так Жабер недавно була на 3-4 місці WTA, в фінали мейджора виходила. А китаянка от рік тому почала із фіналу в Мельбурні.
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0
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