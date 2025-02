Жабер выбила восьмую ракетку мира из турнира WTA 1000 в Дохе

Представительница Туниса Онс Жабер (WTA 25) пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Во 2-м раунде Жабер прошла восьмую ракетку мира Чжэн Циньвень из Китая за 1 час и 31 минуту.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [7] – Онс Жабер (Тунис) – 4:6, 2:6

Это была третья встреча соперниц. Жабер впервые одержала победу в очных противостояниях.

Жабер впервые с 2023 года одолела теннисистку из топ-10 рейтинга WTA на хардовом покрытии. В этом сезоне эта 10-я победа для Онс в 14 матчах.

Следующей соперницей Жабер будет София Кенин (США, WTA 73).

Чжэн после Austalian Open восстанавливалась от травмы, которую получила еще на Итоговом турнире. У китаянки проблемы с рукой.

Making a statement‼️@Ons_Jabeur defeats Zheng in straight sets 6-4, 6-2 to score her first top ten win on a hard court since 2023. #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/93YURt2FwA