Полный погром. Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове
Донецкий клуб стал единоличным лидером Премьер-лиги
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 5 тур.
«Металлист» – «Шахтер» – 1:6
Чидомере (88) – Сикан (18, 30, 38), Зубков (35), Траоре (75), Джурасек (91)
На 81-й минуте Мудрик не реализовал пенальти (вратарь)
Клименчук (11), Танковский (12), Чайковский (37) – Мудрик (89)
«Металлист»: Рыбка, Мизюк, Порох, Романюк, Клименчук, Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 46), Танковский (Чидомере, 76), Коркишко (Рязанцев, 86), Прядун (Подлепенец, 46), Картушов (Кныш, 60).
«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля (Тейлор, 46), Степаненко (Назарина, 46), Судаков (Джурасек, 81), Мудрик, Бондаренко, Зубков (Швед, 60), Сикан (Траоре, 60).
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
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