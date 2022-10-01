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Чемпионат Украины
Металлист
01.10.2022, FT 1 : 6
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 19:04 | Обновлено 01 октября 2022, 19:08
828
8

Полный погром. Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове

Донецкий клуб стал единоличным лидером Премьер-лиги

01 октября 2022, 19:04 | Обновлено 01 октября 2022, 19:08
828
8
Полный погром. Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Металлист» – «Шахтер» – 1:6

Чидомере (88) – Сикан (18, 30, 38), Зубков (35), Траоре (75), Джурасек (91)

На 81-й минуте Мудрик не реализовал пенальти (вратарь)

Клименчук (11), Танковский (12), Чайковский (37) – Мудрик (89)

«Металлист»: Рыбка, Мизюк, Порох, Романюк, Клименчук, Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 46), Танковский (Чидомере, 76), Коркишко (Рязанцев, 86), Прядун (Подлепенец, 46), Картушов (Кныш, 60).

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Конопля (Тейлор, 46), Степаненко (Назарина, 46), Судаков (Джурасек, 81), Мудрик, Бондаренко, Зубков (Швед, 60), Сикан (Траоре, 60).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

МЕТАЛЛИСТ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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mayakovskiy1
Чемпионская игра. Видно что Шахта набирает
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+2
AK.228
Покуражилися 
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+1
Лавочкин
Чемпионская игра чемпиона.
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+1
Gorok🎧
Гра заради очок та кількості забитих м'ячів, так ще нвхто не зливав гру. Питання навіщо, заради того щоб потім обісратися з Реалом??
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0
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Veter
Так это тот? Иле не тот?
Полный разгром был 1 апреля 2016 года когда бразильцы выиграли 8:1.
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0
VitosKH
Ребятки если сливаете игру,не делайте это так откровенно! Позор!!!
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0
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Gorok🎧
Позорна гра обоих команд, харьківський клуб це Арендуполь2
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-3
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