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Франция
28 сентября 2022, 10:53 | Обновлено 28 сентября 2022, 11:00
368
0

«Хотел повеселиться с Неймаром». Месси признался в чувствах к бразильцу

Нападающий «ПСЖ» рассказал, что хотел играть с Неймаром в одной команде

28 сентября 2022, 10:53 | Обновлено 28 сентября 2022, 11:00
368
0
«Хотел повеселиться с Неймаром». Месси признался в чувствах к бразильцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Лионель Месси (справа)

35-летний Лионель Месси заявил, что ему нравится не только играть с бразильцем Неймаром в одной команде, а и видеть его каждый день.

«Я бы хотел повеселиться с Неймаром в «Барселоне», но жизнь свела нас в Париже. Мы счастливы играть вместе. Мне нравится играть с ним, и видеть его каждый день», — заявил Месси.

Месси, как известно, защищает цвета парижского «ПСЖ» с лета 2021 года, перейдя в статусе свободного агента после завершения контракта с «Барселоной». Неймар является игроком парижского клуба с лета 2017-го, куда он также перешел из «Барселоны», где играл до этого три сезона.

Ранее стало известно, что Лионель Месси в сборной Аргентины отпраздновал голевой юбилей.

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ПСЖ Лионель Месси Неймар
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Источник Marca
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