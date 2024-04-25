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Испания
25 апреля 2024, 07:49 |
425
2

Президент ПСЖ – Барселоне: «Когда уже откажетесь от тупой идеи Суперлиги?»

Аль-Хелаифи уверен, что Суперлиги не будет

25 апреля 2024, 07:49 |
425
2
Президент ПСЖ – Барселоне: «Когда уже откажетесь от тупой идеи Суперлиги?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи надеется, что испанские гранды «Барселона» и «Реал» рано или поздно откажутся от идеи Суперлиги, несмотря на то, что организаторы не так давно выиграли суд ЕС, который позволил им проводить этот турнир.

«Я всегда говорил, что Суперлига существовать не будет. Лига чемпионов – лучший турнир в мире, а «Реал» с «Барселоной» там играют, потому что понимают его важность».

«Перед ответным матчем ЛЧ с «Барселоной» я спросил у президента каталонцев Жоана Лапорты: когда вы уже откажетесь от тупой идеи Суперлиги? Я уверен, что они откажутся, смысла в ней нет», — сказал Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что дебютный сезон Суперлиги должен пройти в 2025 году.

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ПСЖ Барселона Нассер Аль-Хелаифи Жоан Лапорта Европейская Суперлига Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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potemkin78
всё дело в бабках. занисут бабла и в суперлиге он будет обниматся с зенитовцами 
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