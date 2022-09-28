Месси отметил голевой юбилей в сборной

35-летний нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси отметился дублем в товарищеском матче сборной Аргентины с командой Ямайки (3:0). Свой первый гол в матче он забил дальним ударом из-за пределов штрафной на 87-й минуте, а через две минуты реализовал штрафной удар.

Таким образом, теперь на счету у Лионеля 90 голов в составе «альбиселесте». По количеству забитых мячей в международных поединка Месси сейчас проигрывает только форварду сборной Португалии Криштиану Роналду (117) и экс-нападающему сборной Ирана Али Даеи (109).