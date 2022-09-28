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28 сентября 2022, 08:56 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:10
498
1

Месси отметил голевой юбилей в сборной

Аргентинец продолжает стабильно забивать

28 сентября 2022, 08:56 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:10
498
1
Месси отметил голевой юбилей в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

35-летний нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси отметился дублем в товарищеском матче сборной Аргентины с командой Ямайки (3:0). Свой первый гол в матче он забил дальним ударом из-за пределов штрафной на 87-й минуте, а через две минуты реализовал штрафной удар.

Таким образом, теперь на счету у Лионеля 90 голов в составе «альбиселесте». По количеству забитых мячей в международных поединка Месси сейчас проигрывает только форварду сборной Португалии Криштиану Роналду (117) и экс-нападающему сборной Ирана Али Даеи (109).

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
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Источник Opta
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Сергей Долина
Поздравляю Месси с юбилеем! Теперь ждем юбилей - 100 мячей за Сборную. А Даеи и Роналду, Месси тоже обойдет, так как Иранец уже не играет, а за Роналду, Месси на 2.5 года младше. Месси лучший футболист всех времен и народов! Гений футбола!
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