Месси отметил голевой юбилей в сборной
Аргентинец продолжает стабильно забивать
35-летний нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси отметился дублем в товарищеском матче сборной Аргентины с командой Ямайки (3:0). Свой первый гол в матче он забил дальним ударом из-за пределов штрафной на 87-й минуте, а через две минуты реализовал штрафной удар.
Таким образом, теперь на счету у Лионеля 90 голов в составе «альбиселесте». По количеству забитых мячей в международных поединка Месси сейчас проигрывает только форварду сборной Португалии Криштиану Роналду (117) и экс-нападающему сборной Ирана Али Даеи (109).
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