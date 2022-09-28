Аргентина разгромила Ямайку с дублем Месси. До пять-ноль не добрались

Сборная Аргентины разгромила Ямайку со счетом 3:0 в товарищеском матче на нейтральном поле.

Встреча состоялась на «Ред Булл Арене» в американском городе Гаррисон штата Нью-Джерси

Счет открыл Хулиан Альварес, а в конце игры дубль оформил Лионель Месси.

Аргентинцы на этот раз не добрались до пять-ноль, как поется в знаменитой песне, посвященной матчу этих сборных на ЧМ-1998.

Товарищеский матч

27 сентября, Гаррисон (Нью-Джерси)

Аргентина – Ямайка – 3:0

Голы: Хулиан Альварес, 13, Лионель Месси, 87, 89.