Аргентина разгромила Ямайку с дублем Месси. До пять-ноль не добрались
Три мяча побывало в воротах соперников аргентинской сборной
Сборная Аргентины разгромила Ямайку со счетом 3:0 в товарищеском матче на нейтральном поле.
Встреча состоялась на «Ред Булл Арене» в американском городе Гаррисон штата Нью-Джерси
Счет открыл Хулиан Альварес, а в конце игры дубль оформил Лионель Месси.
Аргентинцы на этот раз не добрались до пять-ноль, как поется в знаменитой песне, посвященной матчу этих сборных на ЧМ-1998.
Товарищеский матч
27 сентября, Гаррисон (Нью-Джерси)
Аргентина – Ямайка – 3:0
Голы: Хулиан Альварес, 13, Лионель Месси, 87, 89.
События матча
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