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28 сентября 2022, 05:55 | Обновлено 28 сентября 2022, 06:47
213
0

Аргентина разгромила Ямайку с дублем Месси. До пять-ноль не добрались

Три мяча побывало в воротах соперников аргентинской сборной

28 сентября 2022, 05:55 | Обновлено 28 сентября 2022, 06:47
213
0
Аргентина разгромила Ямайку с дублем Месси. До пять-ноль не добрались
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины разгромила Ямайку со счетом 3:0 в товарищеском матче на нейтральном поле.

Встреча состоялась на «Ред Булл Арене» в американском городе Гаррисон штата Нью-Джерси

Счет открыл Хулиан Альварес, а в конце игры дубль оформил Лионель Месси.

Аргентинцы на этот раз не добрались до пять-ноль, как поется в знаменитой песне, посвященной матчу этих сборных на ЧМ-1998.

Товарищеский матч

27 сентября, Гаррисон (Нью-Джерси)

Аргентина – Ямайка – 3:0

Голы: Хулиан Альварес, 13, Лионель Месси, 87, 89.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиан Альварез (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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