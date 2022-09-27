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Евро
УКРАИНА U21
27.09.2022, FT 3 : 0
Словакия U21
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27 сентября 2022, 18:28 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:31
15885
32

Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0. Текстовая трансляция. LIVE

Стенограмма матча за выход на чемпионат Европы

27 сентября 2022, 18:28 | Обновлено 27 сентября 2022, 20:31
15885
32
Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0. Текстовая трансляция. LIVE
УАФ

Во вторник, 27 сентября, состоится ответный матч за выход на Евро-2023 U-21, в котором встретятся молодежные сборные Украины и Словакии. Поединок пройдет в польском городе Бельско-Бяла на стадионе «Сталь», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

В первой встрече со словаками команда Руслана Ротаня продемонстрировала пристойный уровень игры, но проиграла со счетом 2:3. В составе украинской сборной результативными ударами отметились Вьюнник и Крыськив. Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Словакией завоюет путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Артем Бондаренко, полузащитник сборной Украины U-21:

«Все понимают, что плей-офф состоит из двух игр, поэтому мы не делали никакой трагедии, не горевали, а сразу начали восстанавливаться и готовиться к следующей встрече. Она будет самой важной. Все в наших руках. Мы всегда разговариваем в команде, обсуждаем ошибки, это нормально. Все понимают, какая перед нами стоит задача».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Словакия U-21, за которой можно следить здесь

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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Комментарии 32
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Maks_krot
Молодцы ,Сикан сегодня топчик,можно на контре ещё и 4-0 сделать сейчас. 
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+3
Spectra
Гоооооооооол! Посыпалась Словакия.
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+3
pricolist
Браво Сікан, круто розіграли
Ответить
+3
pricolist
Сікан - справжній нападаючий. В потрібному місці в потрібний час. 
Ответить
+3
Calm
Гоооооллллл!!!!
Ответить
+3
Veter
Чуток побуксовали и очуняли.) Поняли что при 3:0 надо  не удерживать, а добивать, как  в UFC.
Ответить
+2
Spectra
Юхууууу! Теперь их надо добивать еще одним голом!
Ответить
+2
Veter
ДВА!!!!!!  
А какая взрослая комбинация прошла
Ответить
+2
Gargantua
не знает команда что делать в позиционной атаке
Ответить
+2
Lola Lola
можна силку будь-ласка!
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Veter
Оооо! Спс что региональный ТК Суспiльне показывает.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
DK1961
Ну вот, на контратаках игру и сделали, молодцы!
Ответить
0
Veter
Едем на ЧЕ!
А так как народ у нас добрый, то уже и Ротань стал молодец, а не физрук.
Трубин - СУХОЙ!
Ответить
0
Veter
Есть контакт!!!
Ответить
0
Veter
Назаренко и Бражко вместо Михайленко и Вьюныка.
Ответить
0
Veter
Оказывается УЕФА хорошая! По всем рекламным щитам идёт Слава Украине!
А ведь Слава Словакии не было.
И вот под такие лозунги показывать настольный стоячий футбол как то стыдно должно быть.
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Gargantua
Бондаренко напоминает Сидорчука. Вроде и пытается мыслить, вести игру, но такой медленный в ногах что ужас.
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0
Фанькин кот
Кто смотрит, скажите: как оно, по первому тайму, молодёжка сможет размочить счёт? Или словаки таки отстоят ничейку?
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Что Динамо, Что Шахтер (нынешний, без браузил), что сборные всех возрастов - умеют играть только на контратаках. И то не всегда. Грустно, но это факт. И всегда так было (кстати). Просто исполнители разного уровня были, и есть - поэтому локальные успехи наблюдались на клубном уровне и на уровне сборной. А так...как всегда.  
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-4
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Dmitriy Svistak
З тоеою грою нам нічого не світить
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-4
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