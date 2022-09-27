УКРАИНА U21

Во вторник, 27 сентября, состоится ответный матч за выход на Евро-2023 U-21, в котором встретятся молодежные сборные Украины и Словакии. Поединок пройдет в польском городе Бельско-Бяла на стадионе «Сталь», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

В первой встрече со словаками команда Руслана Ротаня продемонстрировала пристойный уровень игры, но проиграла со счетом 2:3. В составе украинской сборной результативными ударами отметились Вьюнник и Крыськив. Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Словакией завоюет путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Артем Бондаренко, полузащитник сборной Украины U-21:

«Все понимают, что плей-офф состоит из двух игр, поэтому мы не делали никакой трагедии, не горевали, а сразу начали восстанавливаться и готовиться к следующей встрече. Она будет самой важной. Все в наших руках. Мы всегда разговариваем в команде, обсуждаем ошибки, это нормально. Все понимают, какая перед нами стоит задача».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Словакия U-21, за которой можно следить здесь