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Евро
УКРАИНА U21
27.09.2022, FT 3 : 0
Словакия U21
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27 сентября 2022, 20:55 |
1610
0

Руслан РОТАНЬ: «Украина U-21 показала характер и желание выйти на Евро»

Тренер оценил выход на Евро-2023

27 сентября 2022, 20:55 |
1610
0
Руслан РОТАНЬ: «Украина U-21 показала характер и желание выйти на Евро»
uaf.ua

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил победу над Словакией U-21 со счетом 3:0 и выход в финальную часть Евро-2023.

«Во втором тайме мы изменили игру, потому что первый тайм немного не получился. Переход с искусственного поля дал о себе знать, но во втором тайме переиграли соперника физически и тактически».

«Поздравляю Украину, посвящаем победу воинам ВСУ. Мы об этом ребятам сказали перед игрой, они все понимают. Считаю, что по ходу матча перестроились, показали характер и желание выйти на Евро», - сказал Ротань.

Украина U-21 узнает соперников по Евро 18 октября.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
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Источник Суспильне спорт
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