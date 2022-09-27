Руслан РОТАНЬ: «Украина U-21 показала характер и желание выйти на Евро»

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил победу над Словакией U-21 со счетом 3:0 и выход в финальную часть Евро-2023.

«Во втором тайме мы изменили игру, потому что первый тайм немного не получился. Переход с искусственного поля дал о себе знать, но во втором тайме переиграли соперника физически и тактически».

«Поздравляю Украину, посвящаем победу воинам ВСУ. Мы об этом ребятам сказали перед игрой, они все понимают. Считаю, что по ходу матча перестроились, показали характер и желание выйти на Евро», - сказал Ротань.

Украина U-21 узнает соперников по Евро 18 октября.