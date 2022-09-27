УКРАИНА U21

Сборная Украины вышла в финальный раунд молодежного Евро-2023 U-21!

Хет-трик во втором тайме оформил Даниил Сикан! Причем так получилось, что все три гола он забил в пустые ворота соперника.

Финальная часть ЧЕ U-21 состоится в Румынии и Грузии летом 2023 года.

Квалификация Евро-2023 U-21

Второй матч, Бельско-Бяла (Польша)

Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0 (первый матч – 2:3)

Голы: Сикан, 48, 54, 66