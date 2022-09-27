Евро
27.09.2022, FT 3 : 0
Молодежные турниры27 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:03
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Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0. Хет-трик Сикана. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
27 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:03
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Сборная Украины вышла в финальный раунд молодежного Евро-2023 U-21!
Хет-трик во втором тайме оформил Даниил Сикан! Причем так получилось, что все три гола он забил в пустые ворота соперника.
Финальная часть ЧЕ U-21 состоится в Румынии и Грузии летом 2023 года.
Квалификация Евро-2023 U-21
Второй матч, Бельско-Бяла (Польша)
Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0 (первый матч – 2:3)
Голы: Сикан, 48, 54, 66
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (УКРАИНА U21).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (УКРАИНА U21).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (УКРАИНА U21).
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