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Евро
УКРАИНА U21
27.09.2022, FT 3 : 0
Словакия U21
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27 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:03
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0

Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0. Хет-трик Сикана. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча плей-офф квалификации Евро-2023 U-21

27 сентября 2022, 21:50 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:03
235
0
Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0. Хет-трик Сикана. Видео голов и обзор
УАФ

Сборная Украины вышла в финальный раунд молодежного Евро-2023 U-21!

Хет-трик во втором тайме оформил Даниил Сикан! Причем так получилось, что все три гола он забил в пустые ворота соперника.

Финальная часть ЧЕ U-21 состоится в Румынии и Грузии летом 2023 года.

Квалификация Евро-2023 U-21

Второй матч, Бельско-Бяла (Польша)

Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0 (первый матч – 2:3)

Голы: Сикан, 48, 54, 66

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (УКРАИНА U21).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (УКРАИНА U21).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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