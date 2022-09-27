УКРАИНА U21

Во вторник, 27 сентября, молодежная сборная Украины проведет решающий матч квалификации Евро-2023 (U-21). По итогам противостояния в польском городе Бельско-Бяла определится участник европейского первенства, которое будут принимать Румыния и Грузия.

Украина U-21

Первый поединок соперников завершился победой сборной Словакии со счетом 3:2. Подопечные Руслана Ротаня всеми силами старались увезти из Жилины хотя бы ничью, но хозяева поля проявили характер и таки удержали необходимый победный задел перед ответным матчем. Несмотря на поражение, украинцы сохраняют неплохие шансы выступить на Евро-2023.

«Сине-желтые» не выступали в финальных турнирах чемпионата Европы U-21 с 2011 года. Нынешнее поколение молодых футболистов имеет уникальных шанс попасть на ЧЕ-2023 и заявить о себе в полный голос.

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Что необходимо сделать подопечным Ротаня для достижения цели? В первую очередь, тренерскому штабу необходимо психологически настроить наших ребят. Именно бойцовские качества выйдут на первый план в ответном матче. Во-вторых, свести до минимума ошибки в обороне. К сожалению, именно детские погрешности защитной линии не позволили нашей «молодежке» добиться нужного результата.

По кадровому потенциалу Украина ничуть не уступает сборной Словакии. Вполне естествено, что соперники проведут ротации составов, важно, чтобы замены Ротаня усилили нашу команду. В центре защиты читается замена Арсения Батагова, которого переквалифицировали из опорников в центрбеки, на игрока чешского «Слована» Максима Таловерова. В средней линии следует ожидать появления с первых минут Олега Очеретько, хорошо проявившего себя в первом поединке. На острие атаки вероятно появление «таранного» форварда Кухаревича или Сикана.

Словакия U-21

Сборная Словакии заняла третье место в турнирной таблице группы С отбора к Евро-2023. Попасть в сетку плей-офф словаки смогли благодаря дисквалификации сборной россии, которую оставили за бортом мирового футбола после полномасштабного военного вторжения в Украину.

В матчах группового этапа сборная Словакии дважды обыграла Литву (3:1 и 2:0) и Мальту (4:0 и 3:1). Национальную сборную Северной Ирландии словаки обыграли в домашнем матче 2:1, а на выезде уступили 0:1. В единственном сыгранном поединке с командой страны 404 Словакия уступила 0:3. Два поражения в пассиве словацких соколов от победителя группы С – сборной Испании, причем оба с одинаковым счетом 2:3.

В составе команды Ярослава Кентоша играют девять легионеров. Среди них стоит выделить капитана сборной Петера Покорны, представляющего венгерский «Фехервар», одноклубника Виктора Коваленко Дивида Стрелеца, а также атакующего хавбека нидерландского «Гронингема» Томаша Суслова. Лучший бомбардир сборной Словакии – форвард Матей Труса, забивший девять мячей, из них шесть в квалификации.

Ориентировочные составы

Украина U-21: Трубин – Сыч, Сирота, Таловеров, Драмбаев, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Очеретько, Вьюнник, Кухаревич.

Словакия U-21: Белко – Месик, Оберт, Немчик, Датко, Покорни, Кадак, Лавринчик, Суслов, Голян, Стрелец.

27 сентября, вторник