Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии

Сборная Украины U-21 провела ответный матч против Словакии (первый поединок завершился со счетом 3:2 в пользу словаков). На кону стояла путевка в финальную часть молодежного чемпионата Европы.

После стартового свистка украинцы взяли мяч под контроль, но создавать остроту у ворот соперников не получалось. А словаки, которые ожидаемо действовали вторым номером, в начале встречи едва не открыли счет. Капралик ворвался в свободную зону на правом фланге и выкатил мяч в центр штрафной Суслову. Лидер молодежной сборной Словакии на замахе убрал оппонента, но пробил слишком слабо, что позволило Трубину спасти ситуацию.

Настоящей угрозы воротам гостей пришлось ждать до середины первого тайма. Сикан вывел Сыча «на свидание» с Белко, но своевременный выход голкипера не позволил украинцу рассчитывать на успех. Словаки уверенно оборонялись, а местами и в созидании переигрывали нашу команду. «Сине-желтым» не хватало скорости принятия решений, а также конструктива в завершающей стадии атак. Еще один шанс не использовал Суслов, который с острого угла пробил в руки Трубину.

Тренерский штаб нашей команды не стал медлить с коррективами: на второй тайм вышли Бражко и Назаренко. И сразу у «сине-желтых» прошла голевая атака, итогом которой стал точный удар Сикана после прострела Сыча. Вдохновленные успехом украинцы продолжили наседать на защитные построения соперников и вскоре удвоили свое преимущество. Навес Сыча в падении головой замыкал Драмбаев. Белко среагировал на удар, но отбил мяч на Сикана, который снова поразил ворота.

Словаки сразу активизировались, пытаясь перевести игру к нашей штрафной. Украинцы отдали территорию: теперь «сине-желтые» могли себе позволить перейти на контратакующую игру. А тут сами словаки подсобили: Крыськив перехватил мяч в центре поля, добежал до штрафной и сделал передачу на Сикана, который ударом в пустые ворота оформил хет-трик.

Словакам отступать было некуда, они усилили натиск и украинцам пришлось пережить непростые минуты. Особенно было тревожно после удара со штрафного Суслова, когда наши ворота спасла штанга, а Гольян с добивания немного не попал.

Сборная Украины выстояла: счет более не изменился. Таким образом, наша молодежная команда третий раз в своей истории сыграет в финальной части чемпионата Европы.

Ответный матч за выход на Евро-2023 U-21.

Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0

Первый матч – 2:3

Сикан (48, 54, 66)

Вьюнник (20), Сирота (90) – Капралик (14), Покорны (80), Суслов (90)

Украина U-21: Трубин, Драмбаев, Сирота, Таловеров, Сыч, Михайленко (Бражко, 46), Бондаренко (Очеретько, 89), Крыськив (Желизко, 89), Судаков, Сикан (Ванат, 71), Вьюнник (Назаренко, 46).

Словакия U-21: Белко, Месик, Оберт, Немчик, Дятко, Кадак (Мыслович, 62), Покорны, Лавринчик (Гольян, 62), Суслов, Стрелец (Галчик, 81), Капралик (Труса, 70).

Арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)

Стадион «Сталь» (Бельско-Бяла, Польша)

УКРАИНА U-21 – СЛОВАКИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА