Евгений ПАСТУХ: «Доволен, что удалось дебютировать за молодежку»

Полузащитник молодежной сборной Украины и львовского «Руха» Евгений Пастух рассказал о впечатлениях от первого вызова в состав команды Унаи Мельгосы:

«Всегда приятно вызываться в сборную. Очень положительные эмоции после визита в лагерь молодежки, ведь там замечательная атмосфера и сейчас команда демонстрирует хорошие результаты. В коллективе меня приняли очень хорошо. В адаптации помогали мои одноклубники из «Руха», а также с некоторыми ребятами я был знаком и раньше, это значительно упростило общение внутри команды.

Работа в сборной отличается от того, что мы делаем в клубе. Прежде всего разница во временных рамках, ведь в сборной очень короткий срок сбора и за это время мы должны сыграться и воспринять всю информацию от тренерского штаба молодежки. Сюда приезжают футболисты из разных клубов, которые играют в разный футбол, присущий их командам. Но со временем все адаптируются, привыкают друг к другу и благодаря этой плодотворной работе и получаются победы.

Все с отличным настроением подходили к спаррингу с Марокко U-23 и матчу квалификации против Азербайджана U-21. Перед этими поединками тренерский штаб акцентировал внимание на тактике и именно этому было уделено много времени на тренировках. Это дало свои плоды и мы одержали две победы. Доволен, что удалось дебютировать за молодежку в матче с олимпийской сборной Марокко (1:0). Это большой опыт для меня.

У всех сборников сейчас положительные эмоции, потому что есть хороший результат, который подкреплен великолепной игрой. Но мы уже вернулись в расположение клуба и следует сосредоточить все внимание на делах «Руха» – впереди у нас непростой домашний матч с ЛНЗ. Следует работать дальше, правильно подготовиться к этому поединку и постараться получить положительный для нас результат».