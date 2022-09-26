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Молодежные турниры
26 сентября 2022, 17:05 | Обновлено 26 сентября 2022, 17:32
1047
0

Украина U-21 – Словакия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Решающий матч за выход на Евро-2023

26 сентября 2022, 17:05 | Обновлено 26 сентября 2022, 17:32
1047
0
Украина U-21 – Словакия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
uaf.ua

27 сентября состоится ответный матч плей-офф отбора на Евро-2023 U-21 между молодежными сборными Украины и Словакии.

Игра стартует в 18:30. 

Первый матч команда Руслана Ротаня проиграла 2:3. Победитель противостояния выйдет в финальную часть Евро U-21.

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Источник Sport.ua
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