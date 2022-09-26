Молодежные турниры26 сентября 2022, 17:05 | Обновлено 26 сентября 2022, 17:32
1047
0
Украина U-21 – Словакия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Решающий матч за выход на Евро-2023
26 сентября 2022, 17:05 | Обновлено 26 сентября 2022, 17:32
1047
0
27 сентября состоится ответный матч плей-офф отбора на Евро-2023 U-21 между молодежными сборными Украины и Словакии.
Игра стартует в 18:30.
Первый матч команда Руслана Ротаня проиграла 2:3. Победитель противостояния выйдет в финальную часть Евро U-21.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 сентября 2022, 07:53 2
В «Арсенале» надеются, что украинец сможет помочь команде в матче с «Тоттенхэмом»
Футбол | 25 сентября 2022, 19:42 3
Товарищеский матч команд был прерван из-за воздушной тревоги
Баскетбол | 25.09.2022, 22:55
Футбол | 26.09.2022, 16:49
Биатлон | 26.09.2022, 12:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.09.2022, 00:55 2
25.09.2022, 06:50
25.09.2022, 01:58
Футбол
Бокс
26.09.2022, 07:32 1
24.09.2022, 17:53 56
24.09.2022, 18:25 11