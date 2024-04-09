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  4. Милевский назвал самый важный матч в своей карьере
Чемпионат Европы
09 апреля 2024, 19:55 |
2220
1

Милевский назвал самый важный матч в своей карьере

Артем считает, что игра против молодежки Бельгии оказала наибольшее влияние на его карьеру

09 апреля 2024, 19:55 |
2220
1
Милевский назвал самый важный матч в своей карьере
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский назвал самый важный матч в своей футбольной карьере:

«Какая игра самая важная в моей карьере? Правильно кто-то пишет, что все важны. Самая важная... Наверное, если логически рассуждать, то я думаю, что ответный матч против Бельгии, когда я на 95-й минуте забил гол, и мы вышли на молодежное Евро. На Евро мы заняли второе место. Если бы не было бы того Евро, то не было бы для меня чемпионата мира, на который меня пригласил Олег Блохин. Конечно, не было бы той узнаваемости, популярности, наверное, не так бы быстро заиграл в «Динамо» Киев. Конечно, от того матча толчок был очень серьезный».

Ранее Артем Милевский рассказал о реакции сборников на его исполнение пенальти паненкой в серии пенальти после матча 1/8 финала чемпионата мира 2006 года против Швейцарии.

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Артем Милевский сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 сборная Бельгии по футболу U-21
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Тарас Вінцковський
Давно шукаю відео того феєричного матчу.
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