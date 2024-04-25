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  4. Источник: Почеттино может покинуть Челси летом. Известно имя его преемника
Англия
25 апреля 2024, 23:48 |
1481
1

Источник: Почеттино может покинуть Челси летом. Известно имя его преемника

Лондонский клуб может возглавить Рубен Аморим

25 апреля 2024, 23:48 |
1481
1
Источник: Почеттино может покинуть Челси летом. Известно имя его преемника
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может покинуть клуб следующим летом.

По информации портала Teamtalk, руководство «Челси» недовольно результатами команды под руководством аргентинского наставника и решение о его увольнении может изменить разве что выход команды в еврокубки. Источник отмечает, что вероятным преемником Маурисио в «Челси» может стать наставник «Спортинга» Рубен Аморим, вызывающий симпатию у руководства лондонского клуба во главе с Тоддом Боэли. Отмечается, что «Челси» пока не вступал в переговоры с Аморимом, «синие» примут решение, кто будет тренировать команду, после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что Рубен Аморим провел переговоры с еще одним лондонским клубом – «Вест Хэмом».

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Дмитро Олійник Источник: TeamTalk
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Gargantua
о, вот этот парень может создать команду.
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