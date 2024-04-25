Источник: Почеттино может покинуть Челси летом. Известно имя его преемника

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может покинуть клуб следующим летом.

По информации портала Teamtalk, руководство «Челси» недовольно результатами команды под руководством аргентинского наставника и решение о его увольнении может изменить разве что выход команды в еврокубки. Источник отмечает, что вероятным преемником Маурисио в «Челси» может стать наставник «Спортинга» Рубен Аморим, вызывающий симпатию у руководства лондонского клуба во главе с Тоддом Боэли. Отмечается, что «Челси» пока не вступал в переговоры с Аморимом, «синие» примут решение, кто будет тренировать команду, после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что Рубен Аморим провел переговоры с еще одним лондонским клубом – «Вест Хэмом».