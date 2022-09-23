Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии

Молодежные сборные Словакии и Украины провели первый стыковой поединок за путевку на чемпионат Европы, который состоится в 2023 году.

Словаки агрессивно начали матч, и уже на четвертой минуте Суслов проверил реакцию Трубина. Атаки хозяев поля продолжились, что привело к неприятностям у ворот «сине-желтых». Батагов в нашей штрафной ударил по ноге выскочившего из-за спины соперника, после чего арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Суслов с пенальти не пробил Трубина, но на добивании отправил мяч в ворота.

Украинцы сразу перевели игру на половину поля Словакии, пытаясь быстро сравнять счет. Особенно заметен был Сыч, который активно действовал на правом фланге. Вскоре Крыськив заработал штрафной напротив ворот Словакии. С ударом Судакова голкипер справился, но Вьюнник на добивании был точен.

«Сине-желтые», сравняв результат, продолжали владеть инициативой. Мог забивать Крыськив, но с его ударом из центра штрафной справился Белко. А вот концовка первой половины встречи осталась за словаками. Еще раз свою реакцию продемонстрировал Трубин, который отбил мяч после очередного удара Суслова.

Второй тайм начался с неприятностей для нашей команды: Стрелец с угла вратарской не оставил шансов Трубину. И снова украинцы организовали быстрый ответ. Быстрая комбинация завершилась прострелом Бондаренко и точным ударом Крыськива. Но уже через несколько минут «сине-желтые» опять оказались в роли отыгрывающихся. Все тот же Стрелец в центре нашей штрафной разобрался с Батаговым и пробил точно в угол.

Подопечные Руслана Ротаня взяли мяч под контроль, пытаясь еще раз вскрыть оборону словаков. Но на этот раз хозяева поля действовали слаженно, очевидно играя на удержание счета. Шанс вырвать ничью в конце встречи упустил Сикан, который пробил рядом со штангой после прострела из угла штрафной.

Ответный матч соперники проведут 27 сентября.

Первый стыковой матч за выход на Евро-2023 U-21.

Словакия U-21 – Украина U-21 – 3:2

Суслов (10), Стрелец (46, 53) – Вьюнник (17), Крыськив (49)

На 10-й минуте Суслов не реализовал пенальти (вратарь)

Суслов (55), Капралик (80) – Вивчаренко (72), Сирота (83)

Словакия U-21: Белко, Датко, Немчик, Оберт (Войтко, 84), Месик, Лавринчик, Покорны, Кадак (Небыла, 91), Капралик (Гольян, 84), Стрелец (Труса, 73), Суслов (Галчик, 92).

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Сирота, Батагов (Таловеров, 60), Сыч, Судаков, Крыськив (Кухаревич, 86), Бондаренко, Михайленко (Назаренко, 60), Вьюнник (Очеретько, 71), Ванат (Сикан, 71).

Арбитр: Аллард Линдхаут (Нидерланды)

Стадион «Под Дубнем» (Жилина, Словакия)

СЛОВАКИЯ U-21 - УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА