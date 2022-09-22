В пятницу, 23 сентября, состоится первый стыковой матч за выход на Евро U-21, в котором встретятся молодежные сборные Словакии и Украины. Матч пройдет в Жилине на стадионе «Под Дубнём» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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В группе Н квалификации на чемпионат Европы сборная Украины заняла второе место, уступив первую позицию Франции. Наша команда одержала 7 побед, потерпела 1 поражение и 2 матча завершила вничью. Словакия стала второй в группе С вместе с Испанией, которая завоевала прямую путевку на Евро, Северной Ирландией Литвой и Мальтой. Также в этой группе должна была играть россия, молодежную сборную которой дисквалифицировали из-за рашистского вторжения в Украину. Отметим, что молодежная сборная Украины дважды выходила в финальные части чемпионатов Европы, а Словакия U-21 только раз добивалась такого результата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Словакия U-21 – Украина U-21, за которой можно следить здесь.