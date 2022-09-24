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Евро
Словакия U21
23.09.2022, FT 3 : 2
УКРАИНА U21
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24 сентября 2022, 00:50 | Обновлено 24 сентября 2022, 01:33
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0

Словакия U-21 – Украина U-21 – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча плей-офф квалификации Евро-2023 U-21

24 сентября 2022, 00:50 | Обновлено 24 сентября 2022, 01:33
159
0
Словакия U-21 – Украина U-21 – 3:2. Видео голов и обзор матча
futbalsfz.sk

Сборная Украины U-21 проиграла первый матч плей-офф квалификации Евро-2023 U-21 сверстникам из Словакии со счетом 2:3.

В первом тайме на гол Томаша Суслова (10 мин) у сине-желтых ответил Богдан Вьюник (17 мин).

В начале второго тайма зрители увидели сразу 3 гола. Давид Стрелец сделал для хозяев дубль (46, 53 мин), Дмитрий Крыськив забил у сине-желтых (49 мин).

Ответная игра состоится 27 сентября в польском городе Бельско-Бяла.

Квалификация Евро-2023. Плей-офф

Первый матч, 23 сентября, Жилина (Словакия)

Словакия U-21 – Украина U-21 – 3:2

Голы: Томаш Суслов, 10, Давид Стрелец, 46, 53 – Богдан Вьюник, 17, Дмитрий Крыськив, 49.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Словакия U21.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (УКРАИНА U21).
46’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Словакия U21.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (УКРАИНА U21).
10’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Словакия U21.
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Источник Sport.ua
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