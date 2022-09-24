Словакия U21

Словакия U-21 – Украина U-21 – 3:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Сборная Украины U-21 проиграла первый матч плей-офф квалификации Евро-2023 U-21 сверстникам из Словакии со счетом 2:3.
В первом тайме на гол Томаша Суслова (10 мин) у сине-желтых ответил Богдан Вьюник (17 мин).
В начале второго тайма зрители увидели сразу 3 гола. Давид Стрелец сделал для хозяев дубль (46, 53 мин), Дмитрий Крыськив забил у сине-желтых (49 мин).
Ответная игра состоится 27 сентября в польском городе Бельско-Бяла.
Квалификация Евро-2023. Плей-офф
Первый матч, 23 сентября, Жилина (Словакия)
Словакия U-21 – Украина U-21 – 3:2
Голы: Томаш Суслов, 10, Давид Стрелец, 46, 53 – Богдан Вьюник, 17, Дмитрий Крыськив, 49.
Видеообзор матча
Полная видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сын главного тренера «Атлетико» не ошибся с выбором спутницы
Поединок состоится в пятницу, 23 сентября