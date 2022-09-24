Словакия U21

Сборная Украины U-21 проиграла первый матч плей-офф квалификации Евро-2023 U-21 сверстникам из Словакии со счетом 2:3.

В первом тайме на гол Томаша Суслова (10 мин) у сине-желтых ответил Богдан Вьюник (17 мин).

В начале второго тайма зрители увидели сразу 3 гола. Давид Стрелец сделал для хозяев дубль (46, 53 мин), Дмитрий Крыськив забил у сине-желтых (49 мин).

Ответная игра состоится 27 сентября в польском городе Бельско-Бяла.

Квалификация Евро-2023. Плей-офф

Первый матч, 23 сентября, Жилина (Словакия)

Словакия U-21 – Украина U-21 – 3:2

Голы: Томаш Суслов, 10, Давид Стрелец, 46, 53 – Богдан Вьюник, 17, Дмитрий Крыськив, 49.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча