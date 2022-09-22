В пятницу, 23 сентября, молодежная сборная Украины сыграет первый стыковой матч квалификации Евро-2023 против команды Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Словакия

Сборная Словакии заняла третье место в турнирной таблице группы С отбора к Евро-2023. Попасть в сетку плей-офф словаки смогли благодаря дисквалификации сборной россии, которую оставили за бортом мирового футбола после полномасштабного военного вторжения в Украину.

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В матчах группового этапа сборная Словакии дважды обыграла Литву (3:1 и 2:0) и Мальту (4:0 и 3:1). Национальную сборную Северной Ирландии словаки обыграли в домашнем матче 2:1, а на выезде уступили 0:1. В единственном сыгранном поединке с командой страны 404 Словакия уступила 0:3. Два поражения в пассиве словацких соколов от победителя группы С – сборной Испании, причем оба с одинаковым счетом 2:3.

В составе команды Ярослава Кентоша играют девять легионеров. Среди них стоит выделить капитана сборной Петера Покорны, представляющего венгерский «Фехервар», одноклубника Виктора Коваленко Дивида Стрелеца, а также атакующего хавбека нидерландского «Гронингема» Томаша Суслова. Лучший бомбардир сборной Словакии – форвард Матей Труса, забивший девять мячей, из них шесть в квалификации.

Украина

Молодежная сборная Украины начали подготовку к противостоянию 15 сентября. Тренерский штаб Руслана Ротаня не сможет рассчитывать на травмированных Руслана Нещерета и Владислава Супрягу – основных игроков команды. В первую сборную вызваны Михаил Мудрик и Илья Забарный, которые по возрасту подходят для молодежки и могли бы помочь команде выйти на Евро-2023.

В этом году команда Ротаня сыграла четыре матча в групповом турнире и ни одного не проиграла. Украинцы всухую обыграли сборные Фарерских островов (4:0), Северной Македонии (4:0), Армении (2:0). В матче с победителем группы Н сборной Франции сине-желтые сыграли в результативную ничью (3:3), причем по ходу поединка проигрывали 1:3.

Сборная Украины U-21 уже встречалась с командой Словакии нынешнего созыва. В прошлом году соперники провели товарищеский матч, в котором победу праздновали словаки (3:2). Стоит отметить, что тогда наши парни упустили победу, имея преимущество в два мяча.

Прогноз

Сборной Украины вполне по силам пройти раунд плей-офф и выйти на чемпионат Европы. Естественно, легкой прогулки подопечным Ротаня никто не гарантирует. Словацкая команда хорошо подготовлена физически, борется до конца независимо от соперника.

Ориентировочные составы

Словакия U-21: Крайчирик – Ковачик, Месик, Тумма, Войтко, Покорни, Гоно, Бернат, Капралик, Илько, Труса.

Украина U-21: Трубин – Сыч, Сирота, Таловеров, Драмбаев, Михайленко, Крыськив, Судаков, Ванат, Назаренко, Кухаревич.

23 сентября, пятница