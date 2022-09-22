Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Словакия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
Евро
Словакия U21
23.09.2022 19:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
22 сентября 2022, 13:00 | Обновлено 22 сентября 2022, 13:23
211
0

Словакия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

Какие шансы увидеть команду Руслана Ротаня на континентальном форуме?

22 сентября 2022, 13:00 | Обновлено 22 сентября 2022, 13:23
211
0
Словакия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
УАФ

В пятницу, 23 сентября, молодежная сборная Украины сыграет первый стыковой матч квалификации Евро-2023 против команды Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Словакия

Сборная Словакии заняла третье место в турнирной таблице группы С отбора к Евро-2023. Попасть в сетку плей-офф словаки смогли благодаря дисквалификации сборной россии, которую оставили за бортом мирового футбола после полномасштабного военного вторжения в Украину.

  • Все самые яркие моменты матча Словакия U-21 – Украина U-21 доступны в режиме Live в нашем Telegram

В матчах группового этапа сборная Словакии дважды обыграла Литву (3:1 и 2:0) и Мальту (4:0 и 3:1). Национальную сборную Северной Ирландии словаки обыграли в домашнем матче 2:1, а на выезде уступили 0:1. В единственном сыгранном поединке с командой страны 404 Словакия уступила 0:3. Два поражения в пассиве словацких соколов от победителя группы С – сборной Испании, причем оба с одинаковым счетом 2:3.

В составе команды Ярослава Кентоша играют девять легионеров. Среди них стоит выделить капитана сборной Петера Покорны, представляющего венгерский «Фехервар», одноклубника Виктора Коваленко Дивида Стрелеца, а также атакующего хавбека нидерландского «Гронингема» Томаша Суслова. Лучший бомбардир сборной Словакии – форвард Матей Труса, забивший девять мячей, из них шесть в квалификации.

Украина

Молодежная сборная Украины начали подготовку к противостоянию 15 сентября. Тренерский штаб Руслана Ротаня не сможет рассчитывать на травмированных Руслана Нещерета и Владислава Супрягу – основных игроков команды. В первую сборную вызваны Михаил Мудрик и Илья Забарный, которые по возрасту подходят для молодежки и могли бы помочь команде выйти на Евро-2023.

В этом году команда Ротаня сыграла четыре матча в групповом турнире и ни одного не проиграла. Украинцы всухую обыграли сборные Фарерских островов (4:0), Северной Македонии (4:0), Армении (2:0). В матче с победителем группы Н сборной Франции сине-желтые сыграли в результативную ничью (3:3), причем по ходу поединка проигрывали 1:3.

Сборная Украины U-21 уже встречалась с командой Словакии нынешнего созыва. В прошлом году соперники провели товарищеский матч, в котором победу праздновали словаки (3:2). Стоит отметить, что тогда наши парни упустили победу, имея преимущество в два мяча.

Прогноз

Сборной Украины вполне по силам пройти раунд плей-офф и выйти на чемпионат Европы. Естественно, легкой прогулки подопечным Ротаня никто не гарантирует. Словацкая команда хорошо подготовлена физически, борется до конца независимо от соперника.

Ориентировочные составы

Словакия U-21: Крайчирик – Ковачик, Месик, Тумма, Войтко, Покорни, Гоно, Бернат, Капралик, Илько, Труса.

Украина U-21: Трубин – Сыч, Сирота, Таловеров, Драмбаев, Михайленко, Крыськив, Судаков, Ванат, Назаренко, Кухаревич.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

23 сентября, пятница

Словакия U-21 – Украина U-21
Жилина. Стадион «Под Дубнём». 18:00
СЛОВАКИЯ U-21 — УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на региональных телеканалах «Суспильного»
Прогноз Sport.ua — 1:2
По теме:
Франция - Австрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Польша - Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Словакия U-21 – Украина U-21
сборная Украины по футболу U-21 сборная Словакии по футболу U-21 Словакия - Украина Евро-2023 U-21 прогнозы Денис Шаховец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс арендовал у Шахтера полузащитника юношеской сборной Украины
Футбол | 22 сентября 2022, 11:53 0
Кривбасс арендовал у Шахтера полузащитника юношеской сборной Украины
Кривбасс арендовал у Шахтера полузащитника юношеской сборной Украины

Артур Микитишин арендован сроком на один сезон

Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Футбол | 21 сентября 2022, 23:43 104
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии
Болезненный реванш. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Шотландии

Украинцы не сумели оказать сопротивление шотландцам в Глазго

ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»
Футбол | 22.09.2022, 01:23
ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»
ПЕТРАКОВ: «Вы знаете, у нас война. Поезд и автобус. А раньше был самолет»
ЯРМОЛЕНКО: «Шотландия заслужила победу, а нам нужно посидеть, подумать»
Футбол | 22.09.2022, 10:57
ЯРМОЛЕНКО: «Шотландия заслужила победу, а нам нужно посидеть, подумать»
ЯРМОЛЕНКО: «Шотландия заслужила победу, а нам нужно посидеть, подумать»
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Футбол | 21.09.2022, 20:24
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Петраков назвал стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
20.09.2022, 20:55 7
Футбол
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
На первом месте – деньги. Гвоздик признался, почему решил вернуться в бокс
20.09.2022, 23:05 9
Бокс
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
Украинский гигант Крыкля уже на следующей неделе выйдет на бой
20.09.2022, 23:37
MMA
Андре Уорд назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер
Андре Уорд назвал фаворита в потенциальном бою Усик – Уайлдер
20.09.2022, 22:55 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
20.09.2022, 17:52 24
Футбол
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
Йожеф САБО: «Орбан – падло, цыган сраный. Лижет ж*пу путину»
21.09.2022, 11:33 15
Война
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии
21.09.2022, 11:27 14
Футбол
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
20.09.2022, 17:38 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности