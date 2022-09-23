Руслан РОТАНЬ: «Впечатления не лучшие, но у Украины U-21 есть второй матч»

Тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал поражение 2:3 от Словакии U-21 в матче плей-офф за выход на Евро-2023.

«Впечатления, пожалуй, не из лучших, потому что поражение немного нелогично, но в то же время главное, что есть второй матч. Мы сегодня проиграли поединок, но не проиграли сражение. 27 сентября следующий матч, который мы должны провести лучше в первую очередь психологически. Я понимаю наших молодых игроков, у которых горят глаза, однако из-за этих нервов у нас случались ошибки, которых я за весь отборочный турнир не видел. Наделали сегодня достаточно ошибок. У нас есть время, чтобы подготовиться, восстановиться, обязательно разобрать этот матч, чтобы стать лучшими и показать результат, который нас выведет на Евро».

«Психологически тяжело пропускать гол в начале первого и второго таймов. Если брать первый гол, то, пожалуй, это логика ошибок, которые ребята не совершат в десяти случаях из десяти, так нельзя ошибаться. Что касается второго гола, то, думаю, все-таки арбитр должен относиться к нам с уважением. Это чистый фол, он находился рядом с мячом… Не хочется сейчас оправдываться, ведь ошибок мы наделали достаточно, но хочется другого отношения. Мы и так как страна терпим много плохого, чтобы на этом фоне еще и реагировать на ошибки арбитра».

«Но ничего, двигаемся дальше. Следующий матч будет другим, команда у нас будет другая, более злая. Единственное, на чем словаки могли сегодня возобладать — на характере. Так и вышло. Они очень стремились к этой победе. Если вспоминать прошлогоднюю товарищескую игру со Словакией, то нынешний матч отличался, потому что была очень большая психологическая нагрузка. В прошлом году был сбор, на обе команды не давил результат. Сегодня же результат имел первостепенное значение».

«Искусственное покрытие в Жилине? Это уловки словаков, на которых они сыграли. Они знали, что у нас в чемпионате никто не играет на таких полях. Это этакая ловушка, в которую мы сегодня попали. Это очень вредит игрокам, травматизму… Наверное, к этому немного иначе нужно относиться, тем более, что сейчас только сентябрь. Думаю, в Словакии найдется два-три поля, где можно провести матч. Сейчас нам в первую очередь нужно восстановить игроков как физически, так психологически, спокойно разобрать матч. 27 сентября мы должны выйти другой командой, уверенной в результате, которая позволит нам пройти дальше, а это только победа».

«Надо обязательно проанализировать ошибки, поговорить с игроками. Сегодня мы в психологическом плане немного нервничали, что бросалось в глаза. На 27 число мы должны эти нервы убрать. Придет матч, мы будем отталкиваться от тех игроков, которые будут. Дай Бог, чтобы не было серьезных повреждений, пока никто не жаловался. Кто будет в лучшем состоянии, тот и будет играть. Что касается поведения игроков Словакии, то на поле был рефери, который должен разбираться с провокациями. Я не хочу оправдывать Вивчаренко, получившего третью желтую карточку. Это эмоции, у нас с ним будет серьезный разговор. Но провокация от игрока Словакии имела место. Сегодня рефери, честно говоря, нас не полюбил. Однако этот футбол, надеюсь, в следующем матче будет лучше».

Почему не сыграл Ярмолюк? Он с нами давно не был, он сейчас тренируется. Посмотрим перед ответным матчем, все может быть. Мы сейчас едем в гостиницу на ужин, собираемся и отправляемся в путь. Хорошо, что Бельско-Бяла находится недалеко, в 100 км. Мы возвращаемся, ночуем, восстанавливаемся, а с завтрашнего вечера начинаем готовиться ко второму поединку», — сказал после игры Ротань.