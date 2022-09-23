Словакия U21

23 сентября в 19:00 состоится первый матч плей-офф за выход в финальную часть Евро-2023 U-21, в котором встретятся молодежные сборные Словакии и Украины.

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Матч пройдет в Жилине на стадионе «Под Дубнем». Ответная игра состоится 27 сентября в польском городе Бельско-Бяла.

Словакия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция