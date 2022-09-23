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Евро
Словакия U21
23.09.2022 19:00 - : -
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Молодежные турниры
23 сентября 2022, 06:25 | Обновлено 23 сентября 2022, 06:47
429
0

Словакия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября в 19:00 первый матч плей-офф отбора к Евро-2023 U-21

23 сентября 2022, 06:25 | Обновлено 23 сентября 2022, 06:47
429
0
Словакия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

23 сентября в 19:00 состоится первый матч плей-офф за выход в финальную часть Евро-2023 U-21, в котором встретятся молодежные сборные Словакии и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Жилине на стадионе «Под Дубнем». Ответная игра состоится 27 сентября в польском городе Бельско-Бяла.

Словакия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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