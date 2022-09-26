Олександр Свіщов та ФТУ відкрили у Львові сучасні корти LEOLAND

У Львові відбулося офіційне відкриття тенісних кортів LEOLAND на вул. Мельника, 18. Визначну подію для міста Лева та всього українського тенісу відвідали Вадим Гутцайт, міністр молоді і спорту України, Максим Козицький, голова Львівської ОВА, Роман Хім’як, начальник управління молоді та спорту Львівської ОВА, Антон Нікулін, керівник міського управління спорту Львова, а також представники місцевої влади, на чолі з мером міста Андрієм Садовим.

Замовником реконструкції будівлі з тенісними кортами у 2019 році виступило ТОВ “Парац спорту “Україна”, а Генеральним підрядником стала будівельна компанія LVIV BUD. Передумовами реконструкції палацу спорту “Україна” стали кілька причин. Одна з основних: останніми роками споруда не використовувалася за цільовим призначенням – підготовка спортсменів, насамперед тенісистів, та проведення змагань.

“Дуже приємно що такі проекти реалізуються на Львівщині, та вдвічі приємніше, що вони реалізуються під час війни. Треба віддати шану людям, які не поїхали з країни, а вкладають кошти і допомагають створювати такі магніти, бо це справді спортивний магніт, це окраса не тільки Львова та області, але й окраса всієї країни. Тут можна займатися дітям від півтора року великою кількістю видів спорта. Вони прививають любов до спорту, до здорового способу життя. Це об’єкт, який розвиває дітєй, дозволяє їм стати гідними громадянами своєї держави. І я величезне дякую за це!”- зазначив Максим Козицький, голова Львівської ОВА.

Головною метою реконструкції Палацу спорту стало створення сучасних та комфортних умови для організації занять тенісом протягом усього року не тільки для аматорів, але й для професійних гравців. Також LEOLAND може бути майданчиком для проведення змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів. А щоб Україна гідно була представлена на змаганнях саміх високих рівнів, тут запровадять спеціальну програму для підростаючих талановитих тенісистів.

Як зазначив Олександр Свіщов, інвестор проекту LEOLAND, у рамках цієї програми для тренувань на сучасних кортах запрошуватимуться вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Львова. Це дасть змогу юним талантам вже зараз тренуватись на майданчику з “хард” покриттям, сертифікованому за найвищими міжнародними стандартами.

“Ще за часів проектування цього спортивного центра ми для себе виришили, что певну квоту часу для тренувань відведемо для початківців, які через кілька років будуть захищати кольори України, виборюватимуть “золото”, поширюючи честь та гідність нашої країни. Я пишаюсь мужністью наших захисника, вірю у нашу перемогу, як зараз на нашій землі, так і в майбутньому на всіх спортивних аренах світу”,- підкреслив пан Свіщов.

“Відверто кажучи, я вражений, що така велика інфраструктура для тенісу з’явилася в Україні під час війни. Ми продовжуємо займатись спортом завдяки нашим збройним силам, які боронять нашу країну. Я вдячний їм за те, що ми можемо добудовувати нашу спортивну інфраструктуру”, - прокоментував подію Вадім Гутцайт, міністр молоді і спорту України.

На церемонії відкриття Олександру Свіщову було вручено сертифікат від Федерації тенісу України, який засвідчує присвоєння тенісним кортам LEOLAND категорії “Преміум”. Пан Свіщов подякував почесним гостям за високе визнання роботи усієї команди проекту та висловив надію, що попереду буде ще багато зустрічей у LEOLAND на запальних та видовищних змаганнях з тенісу.