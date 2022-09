Ястремская не смогла доиграть матч, но счет был и так разгромный

В 1/16 финала хардового турнира серии WTA 250 в Портороже (Словения) украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 89) без шансов проиграла Эмме Радукану (Великобритания, WTA 83) за 1 час и 20 минут.

WTA 250 Порторож (Словения). 1/16 финала. Хард

Даяна Ястремская (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 2:6, 3:5 (RET., Ястремская)

В последнем гейме на своей подаче Даяна проиграла поинт, затем снова подала, пошла атаковать к сетке, но мяч слетел с ракетки, а затем и сама ракетка с руки Даяны. Как итог – травма кисти и снятие с матча.

Ястремская проиграла 8-й матч подряд. Последний раз она побеждала в июне на травявном турнире в Бирмингеме (Великобритания).

Отметим, что Эмма является чемпионкой US Open 2021, но в этом года она не смогла защитить титул, проиграла в 1-м раунде турнира и скатилась на 72 позиции в рейтинге WTA.

Далее 19-летняя представительница Великобритании сыграет с с победительницей матча Элизабет Мандлик (США, WTA 124) – Анна-Лена Фридзам (Германия, WTA 213).

Emma is top seed at #WTAPortoroz 🇸🇮🏖️ and will face Dayana Yastremska 🇺🇦 in the 1st round



The first seed Emma can face is No.7 seed Bernarda Pera 🇺🇸 in the quarters#Raducanu | #EmmaRaducanu pic.twitter.com/po6WSzsaHN