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US Open
31 августа 2022, 04:35 | Обновлено 31 августа 2022, 06:13
1162
0

Чемпионка US Open Радукану проиграла на старте и потеряет 70 мест рейтинга

Француженка Ализе Корне установила рекорд по числу сыгранных подряд ТБШ

31 августа 2022, 04:35 | Обновлено 31 августа 2022, 06:13
1162
0
Чемпионка US Open Радукану проиграла на старте и потеряет 70 мест рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану из Великобритании (WTA 11) проиграла на старте Открытого чемпионата США 2022.

Британская теннисистка в первом раунде уступила Ализе Корне из Франции (WTA 40) в двух сетах. Матч длился 1 час 40 минут.

Эмма Радукану, будучи 11-й ракеткой мира, теперь потеряет около 70 мест (!) рейтинга, потому что не смогла защищать большие очки, набранные на US Open в прошлом году.

Интересно, что француженка Ализе Корне установила рекорд по числу сыгранных подряд турниров Grand Slam в основной сетке (63 турнира). С 2007 года Корне участвовала во всех ТБШ без исключения! При этом только один раз она добралась до четвертьфинала (Aus Open 2022).

Во втором раунде Корне сыграет против Катерины Синяковой из Чехии (WTA 83).

US Open 2022. Женщины. Первый раунд

Эмма Радукану (Великобритания) [11] – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 3:6

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US Open 2022 Эмма Радукану Ализе Корне
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Источник Sport.ua
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