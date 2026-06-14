Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне

Хорватская теннисистка Донна Векич (WTA 76) стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

В финале хорватка в двух сетах нанесал поражение Эмме Радукану (Великобритания, WTA 42) за 1 час и 48 минут.

WTA 500 Лондон. Трава. Финал

Донна Векич (Хорватия) [LL] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:0, 7:6 (8:6)

Во второй партии Векич отыгралась с 2:5 (уступала с двумя брейками) и спасла два сетбола на приеме в 10-м гейме.

Донна стартовала в Лондоне с квалификации и в финальном раунде отбора проиграла Анне Блинковой. Векич попала в основную сетку как лаки-лузер после снятия украинки Марты Костюк и на своем пути к трофею, помимо Радукану, также прошла Мику Стойсалевич, Марию Боузкову, Каролину Плишкову и Кэти Бултер.

Векич завоевала первый трофей с 2023 года, первый категории WTA 500 в пятый в карьере. Донна провела первый финал с Олимпиады-2024.

Донна поднимется на 32-е место в рейтинге WTA и получит посев на Уимблдонский турнир.

Радукану в третий раз в карьере сыграла в финале на уровне Тура и потерпела второе поражение. Единственным трофеем Эммы все также остается US Open 2021.