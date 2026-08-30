Серебряная призерка Олимпиады-2024 прервала лузстрик и вышла в R2 US Open
Донна Векич в трех сетах переиграла Талию Гибсон в матче 1/64 финала мейджора
Хорватская теннисистка и серебряная призерка Олимпийских игр 2024 Донна Векич (WTA 36) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США 2026.
В первом раунде хорватка в трех сетах одолела Талию Гибсон (Австралия, WTA 61) за 2 часа и 35 минут.
US Open 2026. 1/64 финала
Талия Гибсон (Австралия) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 6:4, 3:6
Векич прервала лузстрик из пяти поединков. До встречи с Гибсон Донна в последний раз побеждала в середине июня, когда стала победительницей травяного пятисотника в Лондоне.
Во втором круге US Open Векич встретится либо с Энн Ли, либо с Антонией Ружич. Лучшим результатом Донны на US Open является четвертьфинал в 2019 году.
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