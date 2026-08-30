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  4. Серебряная призерка Олимпиады-2024 прервала лузстрик и вышла в R2 US Open
US Open
30 августа 2026, 20:50 |
446
0

Серебряная призерка Олимпиады-2024 прервала лузстрик и вышла в R2 US Open

Донна Векич в трех сетах переиграла Талию Гибсон в матче 1/64 финала мейджора

30 августа 2026, 20:50 |
446
0
Серебряная призерка Олимпиады-2024 прервала лузстрик и вышла в R2 US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич
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Хорватская теннисистка и серебряная призерка Олимпийских игр 2024 Донна Векич (WTA 36) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде хорватка в трех сетах одолела Талию Гибсон (Австралия, WTA 61) за 2 часа и 35 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Талия Гибсон (Австралия) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 6:4, 3:6

Векич прервала лузстрик из пяти поединков. До встречи с Гибсон Донна в последний раз побеждала в середине июня, когда стала победительницей травяного пятисотника в Лондоне.

Во втором круге US Open Векич встретится либо с Энн Ли, либо с Антонией Ружич. Лучшим результатом Донны на US Open является четвертьфинал в 2019 году.

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Талия Гибсон Донна Векич US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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