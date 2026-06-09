Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 12) снялась с травяного турнира WTA 500 в Лондоне из-за травмы.

Костюк должна была стартовать сегодня, 9 июня, на пятисотнике в Великобритании матчем против 17-летней британки, обладательницы wild card Мики Стойсавлевич (WTA 261).

Украинка не будет принимать участие из-за травмы правой лодыжки.

Марту на турнире в основной сетке пятисотника в Лондоне заменит лаки-лузер Донна Векич (WTA 76).

В 2026 году Костюк пропускала турниры WTA 1000 в Дохе и WTA 1000 в Риме также из-за травм.