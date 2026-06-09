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WTA
09 июня 2026, 15:31 | Обновлено 09 июня 2026, 15:53
2200
7

Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?

Украинка должна была сыграть стартовый матч 9 июня против Мики Стойсавлевич

09 июня 2026, 15:31 | Обновлено 09 июня 2026, 15:53
2200
7 Comments
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 12) снялась с травяного турнира WTA 500 в Лондоне из-за травмы.

Костюк должна была стартовать сегодня, 9 июня, на пятисотнике в Великобритании матчем против 17-летней британки, обладательницы wild card Мики Стойсавлевич (WTA 261).

Украинка не будет принимать участие из-за травмы правой лодыжки.

Марту на турнире в основной сетке пятисотника в Лондоне заменит лаки-лузер Донна Векич (WTA 76).

В 2026 году Костюк пропускала турниры WTA 1000 в Дохе и WTA 1000 в Риме также из-за травм.

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Марта Костюк WTA Лондон травма
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Треба до кінця залікувати свою травму, а якби почала грати і не дай Бог рецидив стався?
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0
Після Аустраліан Опен, коли Марта дійшла до четвертого кола, вона 5 років неслася і давала надію. то тепер після півфіналу 10 років буде нестися, а там і ... пенсія.
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-1
Ох ледача дурепа ! Так тепер не зіграє не одного турніру до Уімбілдону ! Ця хвора більшість сезону відпочиває і "лікується" ,а не грає .Зневажає вболівальників і сам теніс як такий !
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-5
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