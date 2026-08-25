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  4. Определена соперница Олейниковой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее
WTA
25 августа 2026, 09:39 | Обновлено 25 августа 2026, 09:42
489
0

Определена соперница Олейниковой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее

Александра встретится с Диан Парри, которая переиграла Донну Векич

25 августа 2026, 09:39 | Обновлено 25 августа 2026, 09:42
489
0
Определена соперница Олейниковой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Диан Парри
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) получила соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Монтеррее, Мексика.

Во втором раунде украинка сыграет против Диан Парри (Франция, WTA 50), которая в первом раунде одолела Донну Векич (Хорватия, WTA 36) за 2 часа и 19 минут.

WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/16 финала

Диан Парри (Франция) – Донна Векич (Хорватия) [6] – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1

Ранее Олейникова играла против Парри только один раз – в 2025 году Александра уступила Диан в квалификации Уимблдона.

Олейникова стартовала в Монтерее с победы над Майяр Шериф. Ее встреча с Парри состоится в ночь на 26 августа (не ранее 04:30 по Киеву).

Помимо Александры, Украину в Монтеррее также продолжает представлять Юлия Стародубцева, которая в 1/8 финала поборется с обидчицей Даяны Ястремской – Джанис Тджен. Стародубцева и Тджен стартуют не ранее 01:30 по Киеву.

Инфографика

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Александра Олейникова Диан Парри Донна Векич WTA Монтеррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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