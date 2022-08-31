Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
В первом раунде украинка победила Майяр Шериф из Египта в двух сетах
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 65) успешно начала выступление в Открытом чемпионате США.
В первом раунде турнира украинка победила Майяр Шериф из Египта (WTA 63) в двух сетах. Матч длился 1,5 часа.
Ранее девушки играли между собой один раз: на Ролан Гаррос 2022 победила египтянка, и теперь Марта взяла убедительный реванш.
В следующем круге Костюк сразится, скорее всего, против Виктории Азаренко (WTA 26).
US Open 2022. Женщины. Первый раунд
Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 7:6 (7:2), 6:4
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