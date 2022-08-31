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US Open
31 августа 2022, 03:25 | Обновлено 31 августа 2022, 03:37
98
0

Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022

В первом раунде украинка победила Майяр Шериф из Египта в двух сетах

31 августа 2022, 03:25 | Обновлено 31 августа 2022, 03:37
98
0
Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 65) успешно начала выступление в Открытом чемпионате США.

В первом раунде турнира украинка победила Майяр Шериф из Египта (WTA 63) в двух сетах. Матч длился 1,5 часа.

Ранее девушки играли между собой один раз: на Ролан Гаррос 2022 победила египтянка, и теперь Марта взяла убедительный реванш.

В следующем круге Костюк сразится, скорее всего, против Виктории Азаренко (WTA 26).

US Open 2022. Женщины. Первый раунд

Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 7:6 (7:2), 6:4

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Источник Sport.ua
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