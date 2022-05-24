Ролан Гаррос24 мая 2022, 18:29 | Обновлено 24 мая 2022, 18:43
408
9
Марта Костюк уступила в стартовом матче Ролан Гаррос
Украинка проиграла Майяр Шериф из Египта
24 мая 2022, 18:29 | Обновлено 24 мая 2022, 18:43
408
9
Украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге основы украинка проиграла египтянке Майяр Шериф (№49 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 3:6, 5:7
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Шериф сразится против Клер Лю из США (№75 WTA) или Тамары Зиданшек из Словении (№25 WTA).
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Комментарии 9
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Жаль нельзя как в футболе забросать гнилыми помидорами
Це вже не випадковий програш, а закономірний. Шериф, яка раніше була б легкою прогулянкою для Марти тепер по грі на голову вище.
За какие заслуги этой больной ещё дают уайлд-кард ?Её уровень ITF и то, не факт
Как только соперницы давят, Марта все в сетку бьёт.
Хто взагалі їх дивиться ?
У нас есть одна надежда - это Калинина, которая стала сегодня 1-й ракеткой. Марту и Даяну перестаю смотреть...
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ну не вміють наші ,мабуть по доброті душевної, добивати раненого звіря....
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