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  4. Марта Костюк уступила в стартовом матче Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 18:29 | Обновлено 24 мая 2022, 18:43
408
9

Марта Костюк уступила в стартовом матче Ролан Гаррос

Украинка проиграла Майяр Шериф из Египта

24 мая 2022, 18:29 | Обновлено 24 мая 2022, 18:43
408
9
Марта Костюк уступила в стартовом матче Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом круге основы украинка проиграла египтянке Майяр Шериф (№49 WTA). 

Ролан Гаррос. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 3:6, 5:7

Это была первая встреча теннисисток. 

В следующем раунде Шериф сразится против Клер Лю из США (№75 WTA) или Тамары Зиданшек из Словении (№25 WTA).

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Источник Sport.ua
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Олександр Радченко
Жаль нельзя как в футболе забросать гнилыми помидорами 
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+3
sirjoga
Це вже не випадковий програш, а закономірний. Шериф, яка раніше була б легкою прогулянкою для Марти тепер по грі на голову вище.
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+2
Олександр Радченко
За какие заслуги этой больной ещё дают уайлд-кард ?Её уровень ITF и то, не факт
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+1
Vytas Mesk
Как только соперницы давят, Марта все в сетку бьёт. 
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+1
Vlad Ltava
Хто взагалі їх дивиться ?  
Ответить
0
Spectra
У нас есть одна надежда - это Калинина, которая стала сегодня 1-й ракеткой. Марту и Даяну перестаю смотреть...
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0
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Александр Ад
ну не вміють наші ,мабуть по доброті душевної, добивати раненого звіря....
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-3
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