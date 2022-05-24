Марта Костюк уступила в стартовом матче Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом круге основы украинка проиграла египтянке Майяр Шериф (№49 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 3:6, 5:7

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Шериф сразится против Клер Лю из США (№75 WTA) или Тамары Зиданшек из Словении (№25 WTA).