US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) успешно начала выступления в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка переиграла американку Бернарду Перу (№45 WTA).

US Open. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:4

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

В следующем круге победительница сразится против Петры Квитовой (№21 WTA).

Ранее во второй круг вышла Дарья Снигур.