Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
US Open
30 августа 2022, 21:39 | Обновлено 30 августа 2022, 21:57
1252
5

US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку

Ангелина неожиданно одолела Бернарду Перу в двух сетах

30 августа 2022, 21:39 | Обновлено 30 августа 2022, 21:57
1252
5
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) успешно начала выступления в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка переиграла американку Бернарду Перу (№45 WTA).

US Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:4

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

В следующем круге победительница сразится против Петры Квитовой (№21 WTA).

Ранее во второй круг вышла Дарья Снигур.

По теме:
17-летняя Фругвиртова добыла первую победу в основе турниров Grand Slam
Первая ракетка мира уверенно стартовала на US Open
Киченок сыграет против Остапенко в миксте US Open
Бернарда Пера Ангелина Калинина US Open 2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 30 августа 2022, 12:00 2
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Теннис | 30 августа 2022, 10:52 0
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты

Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua

Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Футбол | 30.08.2022, 10:50
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины
Футбол | 30.08.2022, 03:33
ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины
ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины
ОФИЦИАЛЬНО. Антони – игрок Манчестер Юнайтед
Футбол | 30.08.2022, 15:26
ОФИЦИАЛЬНО. Антони – игрок Манчестер Юнайтед
ОФИЦИАЛЬНО. Антони – игрок Манчестер Юнайтед
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
Геля виграла.молодець,но грала дуже невпевнено,добре,що суперниця грала ще гірше..
Ответить
+2
Stanislav Matusevych
Ще момент. У Нью-Йорку гуляє серйозний такий вітерець. Гадаю, це вчергове негативно позначиться на грі Марти.
Ответить
+1
Stanislav Matusevych
Перший сет ще більш-менш нагадував теніс. Пера непогано виглядала перед ЮСО, тому була фаворитом із відривом. Ангеліна намагалася її підтискати, щоб провокувати на невимушені. Сет таким чином вдалося забрати, а у другому американка доволі прогнозовано для себе розвалилася. Проблема, що й Ангеліна абсолютно перестала тримати м'яч у грі, тому майже кожен розіграш завершувався помилкою. Теннісні піддавки якісь. Впевнений, що подібний рівень тенісу можна побачити на будь-якому українському корті у виконанні любителів. Тим не менше, вимучити перемогу вдалося, але зі статистикою вінерси/невимушені 3/29 проти Квітової краще не виходити взагалі. Потрібно лагодити гру, інакше станеться ганьба. 
Ответить
+1
Олександр Радченко
Качество тенниса ужасное 
Ответить
+1
Макс Максов
Добре, але в наступному мабуть все...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
ГАСПЕРИНИ: «Знаю, что нужно команде, но не знаю, что будет с Малиновским»
29.08.2022, 07:44 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
30.08.2022, 00:10 22
Футбол
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
29.08.2022, 22:55 50
Теннис
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
29.08.2022, 14:45 2
Бокс
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
28.08.2022, 20:21 22
Футбол
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
29.08.2022, 13:59 1
Бокс
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
ФОТО. Мы скучали. Усик вернулся в Украину после второй победы над Джошуа
29.08.2022, 14:38
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
29.08.2022, 14:30 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности