US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
Ангелина неожиданно одолела Бернарду Перу в двух сетах
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) успешно начала выступления в основе Открытого чемпионата США.
В первом круге украинка переиграла американку Бернарду Перу (№45 WTA).
US Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:4
Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.
В следующем круге победительница сразится против Петры Квитовой (№21 WTA).
Ранее во второй круг вышла Дарья Снигур.
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