Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№124 WTA) с победы начала выступления в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка, которая преодолела сито квалификации, сенсационно переиграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп (№7 WTA).

US Open. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:2, 0:6, 6:4

Это была первая встреча Снигур с теннисисткой из топ-10. Халеп в третий раз за пять последних участий проиграла в первом круге US Open.

Отметим, что румынка была второй в списке фавориток турнира у букмекеров.

В следующем круге Снигур сразится против Магдалены Френх (№103 WTA) или Ребекки Марино (№106 WTA).