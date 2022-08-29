Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Украинская теннисистка провела феноменальный матч против седьмой ракетки мира
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№124 WTA) с победы начала выступления в основе Открытого чемпионата США.
В первом круге украинка, которая преодолела сито квалификации, сенсационно переиграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп (№7 WTA).
US Open. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:2, 0:6, 6:4
Это была первая встреча Снигур с теннисисткой из топ-10. Халеп в третий раз за пять последних участий проиграла в первом круге US Open.
Отметим, что румынка была второй в списке фавориток турнира у букмекеров.
В следующем круге Снигур сразится против Магдалены Френх (№103 WTA) или Ребекки Марино (№106 WTA).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Аталанты» прокомментировал будущее украинца
В первой десятке состоялось одно изменение
Молодчинка , дякуємо
Браво, Даша, сьогодні взагалі нечастий хороший день для України. Перемогли і волейболісти на ЧС, і ЗСУ, кажуть люди, просуваються до Херсону. Слава Україні!
Неймовірний матч!
Дар'я ГЕРОЇНЯ!
Це просто якесь божевілля
А як що в неї з'явиться ще і подача