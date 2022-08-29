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  4. Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
US Open
29 августа 2022, 22:55 | Обновлено 29 августа 2022, 23:04
1960
26

Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open

Украинская теннисистка провела феноменальный матч против седьмой ракетки мира

29 августа 2022, 22:55 | Обновлено 29 августа 2022, 23:04
1960
26
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№124 WTA) с победы начала выступления в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка, которая преодолела сито квалификации, сенсационно переиграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп (№7 WTA). 

US Open. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:2, 0:6, 6:4

Это была первая встреча Снигур с теннисисткой из топ-10. Халеп в третий раз за пять последних участий проиграла в первом круге US Open.

Отметим, что румынка была второй в списке фавориток турнира у букмекеров.

В следующем круге Снигур сразится против Магдалены Френх (№103 WTA) или Ребекки Марино (№106 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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Комментарии 26
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ReallyHad
Браво Дар'я !!!!
Молодчинка , дякуємо 
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+9
Александр Ад
молодець,немае слів!Слава Україні!
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+7
Vik_77
Перебити Халеп на задній лінії? В 1-му колі на юесоупен? Коли на Сімону коефіцієнт 1.06? Даш,ти серйозно?))))
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+6
andruha40
Феноменально!!!!Браво!!!!!
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+5
vitaha33
Красава!!! 
Ответить
+5
SandroKing
Спасибо Даша, давно я не получал такого удовольствия. Просто мурашки по коже.
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+4
Fdail
Вот это настоящая сенсация. Хочется верить, что на этом для Даши ЮСО не закончится.  
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+4
roman75zpr
Даша, огонь! Так держать!
Ответить
+4
Vik_77
І хто дивився матч ні в кого язик не повернеться сказати що виграла не по грі. От саме по грі й виграла. Перебила,переграла
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+3
Stanislav Matusevych
Я не знаю, як описати сьогоднішню гру. Адже Халеп не грала погано, окрім кількох геймів у першому та третьому сетах. І діяла вона цілком у своїй улюбленій контратакуючій манері. Але Даша заганяла її по кутах так, що румунка сьогодні буде дуже міцно спати. Незважаючи на звичну глибину від Халеп, Снігур розкидувала м'ячі так, що Симоні залишалося тільки захищатися. Удари українки не є сильними, звичайно, але дуже точні, а ще через нестандартну техніку їх дуже важко читати. І, незважаючи на відсутність досвіду, зі спокоєм у Даші все в порядку. Привіт самі знаєте, кому. Провальний другий сет вдалося залишити у минулому, а в третьому на корт повернулася Даша зі старту гри. Трохи нервів, ясна річ, було на фініші, але то вже неважливо. Це справжній апсет року, і всі свої слова про те, що Даша не здатна стати топовою спортсменкою, я забираю назад і вибачаюся перед нею. Все може бути, якщо постійно працювати і продовжувати поліпшувати свою гру.
Браво, Даша, сьогодні взагалі нечастий хороший день для України. Перемогли і волейболісти на ЧС, і ЗСУ, кажуть люди, просуваються до Херсону. Слава Україні!
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+2
Ked
Десь 4 роки тому підвозив Дашу з молодчим братом на тренування у Києві. Приємно було розмовляти з ними. Тоді ще побажав ій успіху, сказав, що дуже скоро повинна з'явитись нова зірочка в нашому тенісі...І вона таки з'явилась! Молодчинка!!!
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+2
Walle
Шикарная игра от Дарьи! Давно не получал такого удовольствия от игры наших девчонок. Теперь главное продолжать в том же духе и не взлетать в облака
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+2
Arctic
Хтось писав про шанс "1 до 99" 
Неймовірний матч!
Дар'я ГЕРОЇНЯ!
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+1
dudigo78
останній раз такі емоції в тенісі переживав ще коли Світоліна була в топах і вигравала епічні матчі. Дякую Тобі Дар'я за сьогоднішній вечір! Разом з ЗСУ Ти зробила сьогоднішній день!!!
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+1
Александр Науменко
Браво Дарино, ти наше золотко!
Ответить
+1
Arctic
Сенсація українського тенісу!
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+1
Антон Солодкий
Це було щось!!! Після 2-го сету якось не вірилось, але!!!! МОЛОДЕЦЬ!!!
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+1
Andrey_1992
Просто чудо, кеф на перемогу Даші був в районі 10, а на Халеп 1.01, так тримати!
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+1
alex55
Дашуня, умничка. Вітання.
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+1
Disiny7
Нема слів. 
Це просто якесь божевілля
А як що в неї з'явиться ще і подача
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0
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