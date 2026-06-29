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  4. Стрессовый перелом. Главная звезда Великобритании снялась с Уимблдона
Уимблдон
29 июня 2026, 01:51 |
218
1

Стрессовый перелом. Главная звезда Великобритании снялась с Уимблдона

Эмма Радукану пропустит Уимблдонский турнир 2026

29 июня 2026, 01:51 |
218
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Стрессовый перелом. Главная звезда Великобритании снялась с Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану
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23-летняя британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 32) не сыграет на Уимблдонском турнире 2026.

Об этом Радукану, которая в 2021 году выиграла трофей US Open, сообщила в своем Instagram за день до старта мейджора:

«Всем привет. Не могу поверить, что говорю это, но, к сожалению, мне пришлось сняться с Уимблдона.

Я сделала все возможное, чтобы выйти на старт завтра, но после финального обследования сегодня вечером выяснилось, что небольшая травма, с которой я пыталась справиться, переросла в стрессовый перелом, и врачи рекомендовали мне прекратить нагрузки.

Играть на Уимблдоне перед домашними трибунами значит для меня все, поэтому мне очень тяжело это принять.

Хочу поблагодарить вас всех за поддержку и ободрение. Особенно в такие моменты это бесценно. Буду ждать встречи с вами, когда вернусь».

Эмма была посеяна под 30-м номером и в 1-м раунде должна была сыграть Антонией Ружич.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Дуже шкода ... Як вже дістали Емму ці травми ..
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