Стрессовый перелом. Главная звезда Великобритании снялась с Уимблдона

23-летняя британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 32) не сыграет на Уимблдонском турнире 2026.

Об этом Радукану, которая в 2021 году выиграла трофей US Open, сообщила в своем Instagram за день до старта мейджора:

«Всем привет. Не могу поверить, что говорю это, но, к сожалению, мне пришлось сняться с Уимблдона.

Я сделала все возможное, чтобы выйти на старт завтра, но после финального обследования сегодня вечером выяснилось, что небольшая травма, с которой я пыталась справиться, переросла в стрессовый перелом, и врачи рекомендовали мне прекратить нагрузки.

Играть на Уимблдоне перед домашними трибунами значит для меня все, поэтому мне очень тяжело это принять.

Хочу поблагодарить вас всех за поддержку и ободрение. Особенно в такие моменты это бесценно. Буду ждать встречи с вами, когда вернусь».

Эмма была посеяна под 30-м номером и в 1-м раунде должна была сыграть Антонией Ружич.