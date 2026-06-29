Стрессовый перелом. Главная звезда Великобритании снялась с Уимблдона
Эмма Радукану пропустит Уимблдонский турнир 2026
23-летняя британская теннисистка Эмма Радукану (WTA 32) не сыграет на Уимблдонском турнире 2026.
Об этом Радукану, которая в 2021 году выиграла трофей US Open, сообщила в своем Instagram за день до старта мейджора:
«Всем привет. Не могу поверить, что говорю это, но, к сожалению, мне пришлось сняться с Уимблдона.
Я сделала все возможное, чтобы выйти на старт завтра, но после финального обследования сегодня вечером выяснилось, что небольшая травма, с которой я пыталась справиться, переросла в стрессовый перелом, и врачи рекомендовали мне прекратить нагрузки.
Играть на Уимблдоне перед домашними трибунами значит для меня все, поэтому мне очень тяжело это принять.
Хочу поблагодарить вас всех за поддержку и ободрение. Особенно в такие моменты это бесценно. Буду ждать встречи с вами, когда вернусь».
Эмма была посеяна под 30-м номером и в 1-м раунде должна была сыграть Антонией Ружич.
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