12 июля лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона-2026.

В финале Синнер обыграл второго сеяного, немца Александра Зверева (ATP 3) в четырех сетах за 3 часа и 48 минут – 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Это была 15-я очная встреча теннисистов. Синнер лидирует 11:4 по очным встречам и одержал победу в последних десяти противостояниях со Зверевым.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Янник завоевал пятый трофей Grand Slam в карьере и первый в 2026 году.

После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения теннисистов. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!

Читайте также: Синнер одолел Зверева и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона

ФОТО. Церемония награждения: как Синнеру вручали трофей Уимблдона-2026

ВИДЕО. Церемония награждения: как Синнеру вручали трофей Уимблдона-2026

м