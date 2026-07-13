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  4. ФОТО. Церемония награждения: как Синнеру вручали трофей Уимблдона-2026
Уимблдон
13 июля 2026, 02:54 |
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ФОТО. Церемония награждения: как Синнеру вручали трофей Уимблдона-2026

Смотрите фотогалерею финального матча и церемонии награждения

13 июля 2026, 02:54 |
40
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ФОТО. Церемония награждения: как Синнеру вручали трофей Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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12 июля лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона-2026.

В финале Синнер обыграл второго сеяного, немца Александра Зверева (ATP 3) в четырех сетах за 3 часа и 48 минут – 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Это была 15-я очная встреча теннисистов. Синнер лидирует 11:4 по очным встречам и одержал победу в последних десяти противостояниях со Зверевым.

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Янник завоевал пятый трофей Grand Slam в карьере и первый в 2026 году.

После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения теннисистов. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!

ФОТО. Церемония награждения: как Синнеру вручали трофей Уимблдона-2026

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ВИДЕО. Церемония награждения: как Синнеру вручали трофей Уимблдона-2026

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Янник Синнер Александр Зверев Уимблдон-2026 фото фотогалерея
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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