Синнер одолел Зверева и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона
Янник обыграл Александра в четырех сетах в рещающем матче травяного мейджора
Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона-2026.
В рещающем поединке Синнер обыграл второго сеяного, немца Александра Зверева (ATP 3) в четырех сетах за 3 часа и 48 минут – 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Это была 15-я очная встреча теннисистов. Синнер лидирует 11:4 по очным встречам и одержал победу в последних десяти противостояниях со Зверевым.
Янник второй год подряд сыграл в финале Уимблдона и завоевал второй трофей на травяном мейджоре. Итальянец провел седьмой финал на турнирах Grand Slam.
Синнер оформил 100-ю победу на турнирах Grand Slam, став седьмым самым молодым теннисистом в Открытой Эре, которому удалось достичь такого показателя.
Янник завоевал пятый трофей Grand Slam в карьере и первый в 2026 году.
24-летний итальянец стал десятым теннисистом в Открытой Эре, которому удалось защитить титул на Уимблдонском турнире.
Уимблдон-2026. Трава, финал
Янник Синнер [1] – Александр Зверев [2] – 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4
Фотогалерея матча
100 - Jannik Sinner is the seventh youngest player in the Open Era to claim 100 Men’s Singles Grand Slam matches, older only than Bjorn Borg, Boris Becker, Mats Wilander, Rafael Nadal, Novak Djokovic and Pete Sampras. Club.#Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/M9QUhChSBh— OptaAce (@OptaAce) July 12, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Клуб отправится в Киев