Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер одолел Зверева и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона
Уимблдон
12 июля 2026, 21:57 | Обновлено 12 июля 2026, 22:38
2126
13

Синнер одолел Зверева и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона

Янник обыграл Александра в четырех сетах в рещающем матче травяного мейджора

12 июля 2026, 21:57 | Обновлено 12 июля 2026, 22:38
2126
13 Comments
Синнер одолел Зверева и второй год подряд стал чемпионом Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона-2026.

В рещающем поединке Синнер обыграл второго сеяного, немца Александра Зверева (ATP 3) в четырех сетах за 3 часа и 48 минут – 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Это была 15-я очная встреча теннисистов. Синнер лидирует 11:4 по очным встречам и одержал победу в последних десяти противостояниях со Зверевым.

Янник второй год подряд сыграл в финале Уимблдона и завоевал второй трофей на травяном мейджоре. Итальянец провел седьмой финал на турнирах Grand Slam.

Синнер оформил 100-ю победу на турнирах Grand Slam, став седьмым самым молодым теннисистом в Открытой Эре, которому удалось достичь такого показателя.

Янник завоевал пятый трофей Grand Slam в карьере и первый в 2026 году.

24-летний итальянец стал десятым теннисистом в Открытой Эре, которому удалось защитить титул на Уимблдонском турнире.

Уимблдон-2026. Трава, финал

Янник Синнер [1] – Александр Зверев [2] – 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4

Фотогалерея матча

По теме:
Стало известно, сколько Костюк заработала на Уимблдоне-2026
Второй год подряд в финале Уимблдона U-14 сыграла украинка
Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер Александр Зверев Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.07
Теннис | 12 июля 2026, 14:58 0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.07
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 06-12.07

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Футбол | 12 июля 2026, 08:02 10
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати

Клуб отправится в Киев

Экс-премьер Испании: «Сборная Франции очень сильна, но там нет французов»
Футбол | 12.07.2026, 16:44
Экс-премьер Испании: «Сборная Франции очень сильна, но там нет французов»
Экс-премьер Испании: «Сборная Франции очень сильна, но там нет французов»
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Футбол | 12.07.2026, 07:02
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Бокс | 11.07.2026, 22:45
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Браво, Сіннер. Наочно продемонстрував, хто тут зірка і справжній топ, а хто випадковий пасажир у потязі тенісних титанів. Титул РГ в Звєрєва ніхто вже не відбере, але кожний такий матч проти Сіннера чи Алькараса на мейджорах буде підтвердженням факту відсутності в цьогорічному Парижі справжньої опозиції, а отже випадковості тої перемоги німця.
Ответить
+2
Показать Скрыть 5 ответов
Допінгіст виграв у кацапа. Тут не було за кого вболівати
Ответить
+1
Сіннер - персональне прокляття Звєрєва....
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Умничка Яник оттрахал м а с к а л я который окапался в Германии.
Ответить
0
Звєрєв, треба віддати йому належне, чинив опір трохи довше очікуваного. Але все одно жодних шансів на загальну перемогу не мав. Спалах андердога в першій партії з викладанням усіх своїх козирів і подальшим поступовим згасанням - це класика тенісу. А от Сіннер після цього лише додавав. Навіть не перестав усміхатись після втраченого сету, настільки був упевнений в собі.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Молодец немец (это я про Зиннера).
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 32
Футбол
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 28
Футбол
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
12.07.2026, 08:44 15
Футбол
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 9
Бокс
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
11.07.2026, 10:19 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем