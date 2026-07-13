Янник Синнер – Александр Зверев. Финал Уимблдона-2026. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча Уимблдонского турнира
12 июля состоялся финальный матч мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2026.
Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер в рещающем поединке обыграл второго сеяного, немца Александра Зверева (ATP 3) в четырех сетах за 3 часа и 48 минут – 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
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Янник второй год подряд сыграл в финале Уимблдона и завоевал второй трофей на травяном мейджоре. Итальянец провел седьмой финал на турнирах Grand Slam.
24-летний итальянец стал десятым теннисистом в Открытой Эре, которому удалось защитить титул на Уимблдонском турнире.
Уимблдон-2026. Трава, финал
Янник Синнер [1] – Александр Зверев [2] – 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4
Видеообзор матча
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