Рейтинг WTA. Жабер вернула вторую строчку, Радукану упала на 72 позиции

Открытый чемпионат США по теннису завершился, это принесло много изменений в рейтинг WTA. Победительница турнира Ига Свёнтек еще больше укрепилась в статусе первой ракетки мира, набрав более 10 тысяч очков. В женском теннисе таких показателей не было с 2015 года.

Финалистка Онс Жабер вернулась на вторую строчку, а четвертьфиналистка Джессика Пегула дебютировала в первой пятерке. Также в первую десятку впервые в карьере ворвалась 18-летняя Кори Гауфф, а 28-летняя Каролин Гарсия спустя четыре года вернулась в десятку.

Больше всего потеряла прошлогодняя победительница Эмма Радукану, она опустила на 83-ю позицию. Экс-финалистка Лейла Фернандес упала на 26 строчек, но удержала место в топ-40.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок больше всех спрогрессировали Марта Костюк (+11) и Дарья Снигур (+18). Также около сотни позиций отыграла Катерина Володько (Бондаренко), которая играла в финале 25-тысячника. Остальным похвастаться нечем, но Ангелина Калинина сохранила место в первой полусотне.

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке Свёнтек и Жабер уверенно лидируют, также выше подтянулись Пегула, Гауфф, Гарсия и Соболенко.

Чемпионская гонка WTA

Среди украинок больше всех добавила Снигур, также немного улучшила свое положение Костюк. У остальных все чуть хуже.

Украинки в Чемпионской гонке WTA