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  4. Рейтинг WTA. Жабер вернула вторую строчку, Радукану упала на 72 позиции
WTA
12 сентября 2022, 12:26 |
193
1

Рейтинг WTA. Жабер вернула вторую строчку, Радукану упала на 72 позиции

Ига Свёнтек набрала больше 10 тысяч очков

12 сентября 2022, 12:26 |
193
1
Рейтинг WTA. Жабер вернула вторую строчку, Радукану упала на 72 позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер и Ига Свёнтек

Открытый чемпионат США по теннису завершился, это принесло много изменений в рейтинг WTA. Победительница турнира Ига Свёнтек еще больше укрепилась в статусе первой ракетки мира, набрав более 10 тысяч очков. В женском теннисе таких показателей не было с 2015 года.

Финалистка Онс Жабер вернулась на вторую строчку, а четвертьфиналистка Джессика Пегула дебютировала в первой пятерке. Также в первую десятку впервые в карьере ворвалась 18-летняя Кори Гауфф, а 28-летняя Каролин Гарсия спустя четыре года вернулась в десятку.

Больше всего потеряла прошлогодняя победительница Эмма Радукану, она опустила на 83-ю позицию. Экс-финалистка Лейла Фернандес упала на 26 строчек, но удержала место в топ-40.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок больше всех спрогрессировали Марта Костюк (+11) и Дарья Снигур (+18). Также около сотни позиций отыграла Катерина Володько (Бондаренко), которая играла в финале 25-тысячника. Остальным похвастаться нечем, но Ангелина Калинина сохранила место в первой полусотне.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке Свёнтек и Жабер уверенно лидируют, также выше подтянулись Пегула, Гауфф, Гарсия и Соболенко.

Чемпионская гонка WTA

Среди украинок больше всех добавила Снигур, также немного улучшила свое положение Костюк. У остальных все чуть хуже.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Онс Жабер Джессика Пегула Каролин Гарсия
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Источник Sport.ua
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Хутин Пуйло
Разрыв между первым и третьим местом - просто ппц
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