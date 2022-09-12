Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса

142-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису был ознаменован завершением карьеры Серены Уильямс. 23-кратной победительнице турниров Grand Slam в этом месяце должен исполнится уже 41 год, поэтому она наконец-то решила, что время пришло. После рождения Олимпии в 2017-м экс-первая ракетка мира сумела вернуться на самый высокий уровень, сыграть четыре финала Шлемов, но желанного 24-го титула добыть не удалось. Рекорд Маргарет Корт не будет побит еще долго, а споры о величии не закончатся никогда.

На самом турнире Серене удалось пробиться в третий круг, обыграв даже вторую ракетку мира Анетт Контавейт. Эстонка сейчас далеко не в лучшей форме, и все же это натолкнуло на мысль, что Уильямс-младшая еще может громко хлопнуть дверью. Но в третьем раунде этот последний крестовый поход остановила представительница Австралии Айла Томлянович, для которой особых авторитетов никогда не существовало. И даже рекордные цифры посещаемости US Open в тот день не смогли повлиять на настрой уроженки Хорватии. Также Серена сыграла вместе с сестрой Винус в парном разряде. На этот раз дуэт, который раньше заставлял трепетать соперниц, проиграл в первом круге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Еще одной живой легендой на кортах Нью-Йорка был Рафаэль Надаль. Ранее в этом году на мейджорах он не проигрывал на корте, а в отсутствие невакцинированного Новака Джоковича его шансы на пятый титул здесь солидно увеличивались. Сетка была неплохой, Рафа отдал по сету в первых двух раундах, в 18-й раз подряд отшлепал беднягу Ришара Гаске, но в четвертом круге Короля грунта остановил молодой и дерзкий Фрэнсис Тиафо.

Мужской одиночный разряд. Финал

Карлос Алькарас [3] – Каспер Рууд [5] – 4:6, 6:2, 6:7(1), 3:6

Карлос Алькарас в этом сезоне оправдал все авансы, которые ему выдавали в последние годы. 19-летний испанец начал невероятно прогрессировать весной, выиграв три больших турнира. Летом этот прогресс немного затормозился, молодому парню нужно было привыкнуть к роли теннисиста, от которого ожидают победы в каждом матче.

На US Open Карлос легко выиграл первые три встречи, но дальше пришлось очень сильно напрячься. В поединках с Марином Чиличем, Янником Синнером и Фрэнсисом Тиафо нужно было пройти всю дистанцию. Но при этом все финальные сеты были выиграны уверенно – со счетом 6:3.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Каспер Рууд

Перед финальной встречей с норвежцем Каспером Руудом испанец был фаворитом. Конечно, были и сомнения, сумеет ли его организм восстановиться после подобных нагрузок. В середине матча показалось, что опасения действительно были небезосновательными, но Рууд после неудачного тай-брейка в своем исполнении в третьей партии поплыв, уступив в четырех сетах. Хотя нужно признать, что во втором и третьем сете норвежец выглядел очень солидно.

В финальной схватке разыгрывался не только титул, но и статус первой ракетки мира, теперь Алькарас станет самым молодым теннисистов, который покорил вершину рейтинга ATP. В 19 лет этого не делал никто. Рууд также обновил личное достижение, с понедельника он дебютирует в статусе второй ракетки мира.

Лучший матч

1/4 финала

Карлос Алькарас [4] – Янник Синнер [13] – 6:3, 6:7(7), 6:7(0), 7:5, 6:3

Этот матч многим напомнил лучшие противостояния действующих легенд, которые медленно, но все же уходят. Представители молодого теннисного поколения сражались на корте более пяти часов, подарив множество драматичных моментов, за которые болельщики так любят теннис. В итоговой статистике можно придраться к огромному числу невынужденных ошибок, также игроков критиковали за моменты слабости в ответственные моменты, но идеально играть на таком уровне и в таком возрасте могут лишь избранные. Битва получилась эпичной, спорить с этим бесполезно.

Прорыв турнира – Фрэнсис Тиафо

24-летний американец впервые громко заявил о себе, когда выиграл турнир ATP в Делрей-Бич в 2018-м. Уже в следующем сезоне Фрэнсис на Australian Open 2019 дошел до 1/4 финала, где его сумел остановить Надаль. С тех пор результаты Тиафо не двигались резко вверх, он стабильно выходил во вторую неделю на US Open, но проигрывал в четвертом круге. На этот раз сошлись многие звезды и представитель США показал настолько высокий уровень, что до полуфинала у него отжали лишь один сет. В 1/8 финала это сделал Надаль.

Во время турнира Тиафо установил новый рекорд соревнований, выиграв 8 тай-брейков. Более того, он еще ни одного и не проиграл. Остановить этого монстра ментальных побед удалось лишь Карлосу Алькарасу, который четыре с половиной часа сражался против хозяина кортов.

Главный неудачник – Даниил Медведев

Медведев подходил к турниру не с самыми лучшими результатами, но букмекеры все равно считали на тот момент действующего чемпиона основным фаворитом. Даниил неплохо начал, в первых трех раундах не проиграл ни одного сета, но первый же топовый оппонент отправил его домой. Скандальный австралиец Ник Кирьос в матче с россиянином добыл блистательную победу, показав высокий уровень тенниса в третьей и четвертой партиях. Медведев лишился статуса первой ракетки и пропустил вперед в рейтинге Надаля, Алькараса и Рууда.

Что касается самого Кирьоса, то его также можно записать в неудачники. После такой большой победы «конторы» назвали его главным фаворитом, но австралиец проиграл в следующем матче Карену Хачанову, из-за чего разбил со злости две ракетки. Всего за весь US Open 2022 Ник получил пять штрафов на общую сумму в $32,500, что составило 7,3% от общей суммы призовых за выход в 1/4 финала в одиночном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Любимец фортуны – Каспер Рууд

Рууд второй раз в сезоне вышел в финал ТБШ и в обоих полуфиналах не встречался с соперниками из первой десятки. В Париже на пути к матчу за титул самым высокорейтинговым оппонентом был поляк Хуберт Хуркач, который точно не является мастером грунтовой игры. В Нью-Йорке из топ-15 пришлось сразиться лишь с Маттео Берреттини, который показывал слабые результаты перед US Open, а, по его словам, еще и отыграл против норвежца худший матч на турнире. Да и вообще, у Рууда теперь 0-6 против соперников из первой десятки на Шлемах. Александр Зверев одобряет.

Наши

Украинские теннисисты смотрели Открытый чемпионат США по телевизору. На этот раз никто не попал даже в квалификацию. Для тех, кто играет на челленджерах, упущена отличная возможность заработать фантастические призовые. Возможно, в Австралии увидим дебют Алексея Крутых в отборочном турнире, как раз параллельно с отбором US Open он выиграл дебютный челленджер.

Кстати, на экране в этом году снова можно было наблюдать ту самую девушку с пивом, которая так полюбилась болельщикам в прошлом году. Болельщица по имени Меган Лаки за год не потеряла сноровку и снова молниеносно осушила бокал с пивом, уложившись в 8 секунд.

Женский одиночный разряд. Финал

Ига Свёнтек [1] – Онс Жабер [5] – 6:2, 7:6(5)

Ига в текущем сезоне превратилась в настоящую машину для завоевания титулов. Год она начинала в конце первой десятки, а уже к апрелю примерила теннисную корону. Весной и в первой половине лета Свёнтек уничтожала все живое на корте, выиграв 37 матчей подряд. Остановить ее удалось лишь на траве – единственном покрытии, где полька еще не научилась выигрывать по-крупному.

Но на американском харде ее дела шли не очень, перед US Open Свёнтек хоть и была главной фавориткой на бумаге, но в ее победу откровенно верилось слабо. Да и в словах Иги не чувствовалось уверенности. Как бы там ни было, но на самом турнире первая ракетка мира показала, что на данный момент она действительно лучшая. Дважды Свёнтек уступала в первом сете с последующим камбэком, остальные поединки были выиграны в двух партиях.

Финал против Онс Жабер начинался в лучших традициях матчей за титул, в которых играет Свёнтек. Полька быстро повела в счете, захватила инициативу и легко забрала первый сет. Во втором должно было быть все точно также, но спортсменка из Туниса напомнила, что недаром недавно играла в финале Уимблдона, а также проводит лучший сезоне в карьере. Жабер сравняла счет, отыграла матчбол в 12-м гейме и перевела игру на тай-брейк. Борьба в нем была захватывающей и интригующей, пока Свёнтек не выдала какой-то космический перевод по линии, сделав счет 5:5. После этого туниска сдалась, выдав две невынужденные ошибки подряд, прямо как в свои худшие годы. Статистика финалов у Жабер не самая приятная – 3 победы при 7 поражениях. И если она хочет когда-то стать первой ракеткой, над психологией еще нужно поработать. Уровень игры вполне позволяет решать подобные задачи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Онс Жабер

Лучший матч

Четвертый круг

Петра Квитова [21] – Гарбинье Мугуруса [9] – 5:7, 6:3, 7:6(10)

Это было действительно эпичное сражение. Перед матчем Петра была фавориткой, так как лучше проявила себя в последнее время. Но Мугурусе удалось забрать стартовую партию и на равных бороться в финальном сете. При счете 6:5 испанка имела два матчбола на приеме, но чешке удалось перевести партию на тай-брейк. Там тоже шла равная борьба, уже Гарбинье отыграла тройной матчбол соперницы. В итоге Квитова все же победила, а на следующий матч сил у нее уже не осталось. Американка Джессика Пегула легко разобралась с экс-второй ракеткой мира.

Прорыв турнира – Каролин Гарсия

В прошлом году турнир разрывали молодые, на этот раз более опытные теннисистки выступили намного лучше. Еще перед началом соревнований многие верили в хорошее выступление Гарсии, и она не подвела. В этом сезоне Каролин снова начала играть в свой лучший теннис, успела добыть три титула на разных покрытиях, особенно ценной стала победа на престижном хардовом турнире в Цинциннати.

В Нью-Йорке Гарсия шла увереннее всех, легко выиграв пять матчей в двух сетах. На определенном этапе даже казалось, что ей вполне по силам взять титул. Но в полуфинале француженка так же легко проиграла Жабер. Тем не менее, первый полуфинал Шлема в 28 лет – приятное достижение. С новой недели экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия возвращается в первую десятку, и с такой игрой ей есть куда расти в рейтинге WTA.

Главная неудачница – Эмма Радукану

В прошлом году Радукану на кортах US Open написала невероятную историю успеха. Но после той сказочной победы представительнице Великобритании похвастаться нечем. Невнятный год, наполненный фотосессиями и подписанием спонсорских контрактов, поиском себя в теннисе, частой сменой на тренерской позиции не принес ничего хорошего, закончившись довольно прогнозируемым поражением от Ализе Корне в первом круге.

Эмма за это время имела кучу возможностей показать себя на самых разных турнирах, но выиграть больше двух матчей подряд ни разу не получилось. Были, конечно, три четвертьфинала, но это явно не тот результат, на который рассчитывала ее команда. В новой редакции рейтинга WTA Радукану будет на 83-й позиции. Та же Лейла Фернандес, которая в прошлом году проиграла Эмме в финале, упала лишь на 40-ю строчку. К примеру, канадка за год может похвастаться четвертьфиналом Ролан Гаррос и титулом в Монтеррее.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Любимица фортуны – Клара Бюрель

Французская теннисистка стартовала в квалификации. В финале отбора ей было суждено отыграть сразу пять матчболов в поединке против японки Мисаки Дои. В основной сетке Клара воспользовалась этим шансом и обыграла сначала чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину а чуть позже и крепкую бельгийку Алиссон ван Эйтванк. Остановила Бюрель в третьем круге будущая полуфиналистка Арина Соболенко.

Наши

Особых ожиданий от украинок в одиночном разряде перед турниром не было. Результаты жеребьевки повергли в шок, только у Марты Костюк были хорошие шансы пробиться во второй раунд. На деле все оказалось намного интереснее и приятнее, но радость все равно была недолгой.

Дарья Снигур

Больше всех удивила Дарья Снигур, которая стартовала в квалиции. Сам выход в основу уже стал откровением и большим успехом, но дальше нас ожидало настоящее чудо. В первом круге основы Даше в соперницы выпала одна из главный фавориток турнира румынка Симона Халеп. Экс-первая ракетка мира долгое время играла ниже своего уровня, но не так давно начала набирать. Чего только стоит недавний титул в Монреале.

Да, мы все знали, как Халеп в последнее время любит вылетать в первых кругах US Open, но в победу Снигур верили, наверное, лишь самые отчаянные болельщики. Каково же было удивление, когда Даша с первых минут завладела ситуацией на корте и благодаря своей нестандартной технике загнала соперницу в глухую защиту. После шока первой партии Халеп, которая является непревзойденным мастером волевых побед, легко отыгралась во второй, воспользовавшись головокружением от успеха у украинки. Но в третьей партии Снигур снова перестала ошибаться и полностью заслуженно обыграла седьмую ракетку мира. Возможно, вы будете удивлены, но у Даши теперь на турнирах Grand Slam столько же побед над соперницами из первой десятки, как и у Свитолиной. Только у Элины есть еще восемь поражений.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Во втором круге болельщики на эмоциональном подъеме ожидали от Снигур легкой победы над Ребеккой Марино, но стиль игры канадки максимально не подошел украинке. Марино выигрывала много очков за счет мощной подачи в несколько ударов, компенсировать это в розыгрышах украинка не смогла. Да и держать уровень матча с Халеп не получилось. В любом случае Снигур прыгнула выше головы, верим в еще одну украинку в топ-100 с хорошими перспективами.

Халеп, к слову, по итогам турнира получила еще и так называемую «деревянную ложку». Для завоевания этой «награды» нужно вылететь в первом круге. Далее ваша обидчица должна проиграть во втором круге (что сделала Снигур), а победительница обидчицы – в третьем и так дальше до финала. Путь к «деревянной ложке» Симоны Халеп выглядит так: Дарья Снигур – Ребекка Марино – Чжан Шуай – Кори Гауфф –Каролин Гарсия – Онс Жабер. Если бы финал выиграла туниска, то аналогичную виртуальную антинаграду получила бы украинка Леся Цуренко.

Ангелина Калинина

Результаты Калининой перед US Open не радовали, но в первом раунде она неожиданно переиграла американку Бернарду Перу, которая показывала лучшие результаты в карьере. Это было приятной неожиданностью, хотя обе теннисистки в том матче мягко говоря показали теннис средней паршивости. Впереди нас ожидала битва против Петры Квитовой, но Калинина заболела и не смогла выйти на матч второго раунда.

Марта Костюк

В стартовом поединке Марта ожидаемо взяла реванш у египтянки Майяр Шериф за досадное поражение в первом круге Ролан Гаррос. Матч не был легким, но Костюк эту победу заслужила. Во втором круге предстояла встреча с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко и кое-какие шансы просматривались. К сожалению, Марта не смогла сыграть стабильно и при моментами феноменальной игре делала слишком много невынужденных ошибок на важных мячах. Поединок со стороны выглядел довольно конкурентным, хотя итоговый счет этого и не отображает (2:6, 3:6). После матча Марта не пожала Азаренко руку, соприкоснувшись ракетками, как во время суровых ковидных ограничений. Этот же трюк она провернула и в парной встрече против Александры Саснович, пожав руку при этом ее партнерше чешке Терезе Михаликовой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко и Марта Костюк

Кстати, в парном разряде Марта сыграла в дуэте с китаянкой Чжан Шуай, обыграв на старте Надежду Киченок. Дальше могло получиться очень перспективно, но в третьем круге их остановил шестой сеяный дуэт Дезире Кравчик / Деми Схюрс.

Леся Цуренко

Бог жеребьевок в 2022-м очень сильно обиделся на Цуренко и после Барти и Свёнтек в Австралии и Франции наградил украинку стартовым матчем с четвертой ракеткой мира Паулой Бадосой. Испанка подошла к турниру не в лучших кондициях, чем Леся и воспользовалась. Цуренко вела игру, забрала первый сет, а во втором, уступая в счете, сумела перевести партию на тай-брейк. В 13-м гейме выиграть не получилось и в финальном сете Лесю уже подвело здоровье. Очень жаль, шансы выиграть этот матч в двух сетах все же были.

Даяна Ястремская

Даяна перед US Open проиграла все, что можно и даже приняла волевое решение вернуться под крыло к Саше Баину. Но начинать в Нью-Йорке пришлось против четвертой ракетки США Мэдисон Киз, и в успех в этом матче верилось с большим трудом. На деле оказалось, что Ястремская подтянула игру, и в первой партии могло качнуть в любую сторону. Даяна вела 4:1, а также имела три сетбола на приеме в 12-м гейме. Американка все отыграла, лучше показала себя на тай-брейке, а на вторую партию у Ястремской банально не хватило сил.

Людмила Киченок в паре с латвийкой Аленой Остапенко были четвертыми сеяными, но со старта буксовали. Два первых матча удалось взять на характере, но первая топовая пара Каролин Гарсия / Кристина Младенович отправила их отдыхать. Этим француженкам Киченок и Остапенко проиграли и на Ролан Гаррос, но тогда это было в полуфинале. В итоге Гарсия и Младенович в Париже взяли титул. Также Люда выступала и в миксте, но неудачно.

В квалификации также играли Катерина Байндл и Катарина Завацкая, но в сумме они добыли одну победу на двоих.



Наша единственная юниорка на US Open Анастасия Лопата без шансов проиграла россиянке во втором круге одиночного разряда, после чего еще и пожала ей руку после матча. Насте, наверное, лучше брать пример у более опытных коллег, как минимум по части околотеннисного поведения.

Мужской парный разряд. Финал

Раджив Рам / Джо Солсбери [1] – Уэсли Колхоф / Нил Скупски [2] – 7:6 (4), 7:5



Рам и Солсбери защитили прошлогодний титул на кортах Нью-Йорка. Также они вместе выигрывали Australian Open 2020.

Женский парный разряд. Финал

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Кэтрин Макнелли / Тэйлор Таунсенд – 3:6, 7:5, 6:1

Чешки выиграли третий мейджор в сезоне и шестой – в карьере. Титула на US Open им как раз не хватало до карьерного Большого Шлема.

Микст. Финал

Сторм Сандерс / Джон Пирс [4] – Кирстен Флипкенс / Эдуар Роже-Васслен – 4:6, 6:4, [10:7]

Для Сандерс это первый титул на турнирах Grand Slam, Джон Пирс уже выигрывал Australian Open 2017, но в мужском парном разряде.