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Чемпионат Украины
Кривбасс
10.09.2022 15:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 11:33 | Обновлено 09 сентября 2022, 11:35
49
0

Кривбасс – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка четвертого тура Украинской Премьер-лиги

09 сентября 2022, 11:33 | Обновлено 09 сентября 2022, 11:35
49
0
Кривбасс – Верес. Текстовая трансляция матча
fckryvbas.com

В субботу, 10 сентября, состоится встреча третьего тура чемпионата Украины, в которой криворожский «Кривбасс» примет ровненский «Верес». Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», начало в 15:00.

Команды по-разному сыграли в третьем туре. Криворожцы наконец-то заработали первое очко в сезоне. Здесь же, в Киеве, «Кривбасс» расписал «сухую» ничью со «Львовом». До этого подопечные Юрия Вернидуба потерпели два минимальных выездных поражения – от «Колоса» и «Шахтера». «Верес», напротив, начал чемпионат с двух гостевых побед – над «Черноморцем» и «Ворсклой». Но в третьем туре команда Юрия Вирта без шансов уступила «Днепру-1». И вот теперь ей предстоит четвертый кряду выездной поединок.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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