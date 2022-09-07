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  4. Дерусификации от Кирьоса не получилось. Хачанов вышел в полуфинал US Open
ATP
07 сентября 2022, 08:22 |
377
0

Дерусификации от Кирьоса не получилось. Хачанов вышел в полуфинал US Open

Ник был близок к камбеку, но увы...

07 сентября 2022, 08:22 |
377
0
Дерусификации от Кирьоса не получилось. Хачанов вышел в полуфинал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 7 сентября, завершился четвертьфинальный матч US Open 2022 между Ником Кирьосом (Австралия) и Кареном Хачановым (россия). Матч закончился в 5 сетах победой Карена.

US Open 2022. 1/4 финала

Ник Кирьос (Австралия) – Карен Хачанов – 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), 4:6

Ник выиграл 4-й сет, сравнял счет по партиям, но сразу же отдал свою подачу в решающем сете.

Отметим, что ранее Кирьос обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева.

Далее в полуфинале Хачанов сыграет с Каспером Руудом, который без проблем выиграл у Маттео Берретини в 1/4 финала.

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Источник Sport.ua
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