Дерусификации от Кирьоса не получилось. Хачанов вышел в полуфинал US Open

Сегодня, 7 сентября, завершился четвертьфинальный матч US Open 2022 между Ником Кирьосом (Австралия) и Кареном Хачановым (россия). Матч закончился в 5 сетах победой Карена.

US Open 2022. 1/4 финала

Ник Кирьос (Австралия) – Карен Хачанов – 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), 4:6

Ник выиграл 4-й сет, сравнял счет по партиям, но сразу же отдал свою подачу в решающем сете.

Отметим, что ранее Кирьос обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева.

Далее в полуфинале Хачанов сыграет с Каспером Руудом, который без проблем выиграл у Маттео Берретини в 1/4 финала.

Hats off to @NickKyrgios on an incredible tournament and so many exciting matches.



See you next year. pic.twitter.com/0PeKHmWwwd