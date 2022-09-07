Дерусификации от Кирьоса не получилось. Хачанов вышел в полуфинал US Open
Ник был близок к камбеку, но увы...
Сегодня, 7 сентября, завершился четвертьфинальный матч US Open 2022 между Ником Кирьосом (Австралия) и Кареном Хачановым (россия). Матч закончился в 5 сетах победой Карена.
US Open 2022. 1/4 финала
Ник Кирьос (Австралия) – Карен Хачанов – 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), 4:6
Ник выиграл 4-й сет, сравнял счет по партиям, но сразу же отдал свою подачу в решающем сете.
Отметим, что ранее Кирьос обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева.
Далее в полуфинале Хачанов сыграет с Каспером Руудом, который без проблем выиграл у Маттео Берретини в 1/4 финала.
Hats off to @NickKyrgios on an incredible tournament and so many exciting matches.— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2022
See you next year. pic.twitter.com/0PeKHmWwwd
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон готов отдать претенденту 40%
С юмором у украинца все в порядке