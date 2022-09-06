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ATP
06 сентября 2022, 22:05 | Обновлено 06 сентября 2022, 22:16
733
0

Каспер Рууд – первый полуфиналист US Open 2022!

Норвежец уверенно обыграл Маттео Берреттини

06 сентября 2022, 22:05 | Обновлено 06 сентября 2022, 22:16
733
0
Каспер Рууд – первый полуфиналист US Open 2022!
Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 7) обыграл Маттео Берреттини в трех сетах за 2 часа и 36 минут.

US Open 2022. 1/4 финала

Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:1, 6:4, 7:6 (7:4)

Отметим, что 1-й сет закончился всего за 28 минут. Маттео очень долго не мог найти свой теннис, 1-й брейк в матче он смог сделать только под конец второго сета. В 3-й партии итальянец подавал на сет, но отдал подачу и вскоре проиграл и партию, и матч на тай-брейке.

Для Каспера это уже второй полуфинал на турнирах Grand Slam в 2022. В июне он играл в финале Ролан Гаррос, где без шансов уступил Рафаэлю Надалю. По итогам этого US Open норвежец может стать 1-й ракеткой мира. Для этого ему нужно брать трофей или играть в финале турнира, но тогда появляется дополнительно условие – в финал не должен пройти Карлос Алькарас.

В полуфинал Рууд сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия, ATP 25) – Карен Хачанов (АТР 31).

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Каспер Рууд Маттео Берреттини US Open 2022
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Источник Sport.ua
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