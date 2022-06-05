Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
Король грунта снова показал свое превосходство над остальными
Пятого июня состоялся финальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встречались испанец Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд.
Лучший грунтовый игрок всех времен одержал уверенную победу в трех партиях и в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос.
Ролан Гаррос. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 6:3, 6:0
Надаль сыграл свой 30-й финал турниров Grand Slam, выиграв 22-й из них. Рафа абсолютный рекордсмен по этому показателю, у Роджера Федерера и Новака Джоковича по 20 титулов.
Отметим, что Рафаэль продолжил беспроигрышную серию в финалах Ролан Гаррос. В матче за титул он здесь не проигрывал. Также Надаль стал самым возрастным чемпионом Ролан Гаррос с 1925 года (36 лет и 2 дня).
Рууд впервые играл на таком уровне, ранее дальше 1/8 финала он на мейджорах не заходил.
Rafa-Garros 🇪🇸🏆 pic.twitter.com/0iC9GYREvt— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022
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