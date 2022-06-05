Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос

Пятого июня состоялся финальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встречались испанец Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд.

Лучший грунтовый игрок всех времен одержал уверенную победу в трех партиях и в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос.

Ролан Гаррос. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 6:3, 6:0

Надаль сыграл свой 30-й финал турниров Grand Slam, выиграв 22-й из них. Рафа абсолютный рекордсмен по этому показателю, у Роджера Федерера и Новака Джоковича по 20 титулов.

Отметим, что Рафаэль продолжил беспроигрышную серию в финалах Ролан Гаррос. В матче за титул он здесь не проигрывал. Также Надаль стал самым возрастным чемпионом Ролан Гаррос с 1925 года (36 лет и 2 дня).

Рууд впервые играл на таком уровне, ранее дальше 1/8 финала он на мейджорах не заходил.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine