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Кубок Дэвиса
23 ноября 2024, 17:40 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:06
1279
3

Италия – Австралия. Матч Синнера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024

23 ноября 2024, 17:40 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:06
1279
3
Италия – Австралия. Матч Синнера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Маттео Берреттини

23 ноября пройдет матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024 в испанской Малаге.

Путевку в финал между собой разыгрывают сборные Италии и Австралии. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победители поединка Италия – Австралия выйдут в финал соревнований, где сыграют против Нидерландов.

Италия – Австралия. 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024

  • Маттео Берреттини – Танас Коккинакис – 6:7 (6:8), 6:3, 7:5
  • Янник Синнер – Алекс де Минаур – 6:3, 6:4

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Федерер і Надаль - на пенсії. Сінер - тепер найкращий !  Красава!
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0
Sit Simurg
Нічого не маю проти Зіннера, але сьогодні керівництво АТР - це італійці !
Я навіть би ставок не приймав ..) 
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-2
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