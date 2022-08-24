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US Open
24 августа 2022, 20:57 | Обновлено 24 августа 2022, 20:58
198
0

Пять теннисистов претендуют на звание первой ракетки по итогам US Open

Лучшие шансы у Рафаэля Надаля

24 августа 2022, 20:57 | Обновлено 24 августа 2022, 20:58
198
0
Пять теннисистов претендуют на звание первой ракетки по итогам US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Пять теннисистов имеют шансы возглавить рейтинг ATP по итогам Открытого чемпионата США (29 августа – 11 сентября).

Лучшие шансы у Рафаэля Надаля, который в прошлом году в Нью-Йорке не играл. Рафе будет достаточно выхода в финале, если там он не проиграет Даниилу Медведеву. Самому Медведеву для первой строчки нужно брать титул.

Также на звание лидера мировой классификации претендуют Стефанос Циципас, Карлос Алькарас и Каспер Рууд. Им нужно брать титул и не играть в матче за титул с Надалем. Также может быть достаточно и финала, если испанец вылетит раньше четвертого круга, а Медведев не сможет пробиться в финал.

Отметим, что Рафа последний раз пребывал на вершине рейтинга ATP в 2020-м.

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Рафаэль Надаль Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Каспер Рууд US Open 2022 рейтинг ATP
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Источник Sport.ua
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