Наполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А 2024/25
24 ноября проходит матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе римлян.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 13-й тур, 24 ноября
Наполи – Рома – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Лукаку, 54
(новость обновляется)
Наполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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