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Италия
24 ноября 2024, 19:10 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:12
1394
0

Наполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А 2024/25

24 ноября 2024, 19:10 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:12
1394
0
Наполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября проходит матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе римлян.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 13-й тур, 24 ноября

Наполи – Рома – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Лукаку, 54

(новость обновляется)

Наполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Наполи Рома Рим Наполи - Рома видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Ромелу Лукаку
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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