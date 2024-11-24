Наполи – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

24 ноября проходит матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами Наполи и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе имени Марадоны в Неаполе. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе римлян.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 13-й тур, 24 ноября

Наполи – Рома – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Лукаку, 54

(новость обновляется)

Наполи – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция