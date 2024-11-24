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  4. Олег САЛЕНКО: «У Романа потенциал хороший, к тому же он еще молод»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 20:09 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:10
616
0

Олег САЛЕНКО: «У Романа потенциал хороший, к тому же он еще молод»

Экс-нападающий «Динамо» высказался о дебюте своего сына

24 ноября 2024, 20:09 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:10
616
0
Олег САЛЕНКО: «У Романа потенциал хороший, к тому же он еще молод»
ФК Динамо. Роман Саленко

Именитый экс-форвард «Динамо» Олег Саленко высказался о дебюте своего сына Романа Саленко:

«Сейчас нужно время, чтобы ждать поэтапных шагов в его динамовской карьере. Он будет продолжать играть за U-19 и постепенно подходить к первой команде. Я разговаривал с тренерским штабом ближайшего резерва по отношению к сыну. У него есть возможность понемногу приближаться к главной команде, ведь, по моему мнению, будет продажа игроков и со временем возникнет необходимость обновлять состав. У Романа потенциал хороший, к тому же он еще молод. Есть перспектива».

Роман Саленко дебютировал за «Динамо» в домашнем матче против «Черноморца» (3:1). 19-летний игрок вышел на поле на 90-й минуте.

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Олег Саленко Роман Саленко Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига дебют
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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