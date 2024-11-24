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  4. Саленко о дебюте сына: «Чуть побегал, почувствовал первую команду Динамо»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 19:42 |
1710
5

Саленко о дебюте сына: «Чуть побегал, почувствовал первую команду Динамо»

Прославленный отец – о дебюте сына Романа

24 ноября 2024, 19:42 |
1710
5
Саленко о дебюте сына: «Чуть побегал, почувствовал первую команду Динамо»
Олег Саленко

Вчера в матче 14-го тура УПЛ «Динамо» – «Черноморец» состоялся дебют в составе хозяев поля Романа Саленко, сына известного форварда киевской команды конца 80-х – начала 90-х годов Олега Саленко.

Счастливый папа охотно прокомментировал это событие для Sport.ua.

– Наконец-то состоялся дебют сына в главной команде, - сказал он. – И приятно, что результат матча был хорошим. Игровое время он провел маловато, однако хотя бы побегал немного и почувствовал себя в игре главного «Динамо». Сейчас у Романа как раз такой период, когда он уже тренируется с первой командой и к этому уже все шло.

– Как в целом оцениваете перспективы Романа?

– Сейчас нужно время, чтобы ждать поэтапных шагов в его динамовской карьере. Он будет продолжать играть за U-19 и постепенно подходить к первой команде. Я разговаривал с тренерским штабом ближайшего резерва по отношению к сыну. У него есть возможность понемногу приближаться к главной команде, ведь, по моему мнению, будет продажа игроков и со временем возникнет необходимость обновлять состав. У Романа потенциал хороший, к тому же он еще молод. Есть перспектива.

– Что скажете по поводу амплуа Саленка-младшего, которое отличается от функций Саленка-старшего?

– Как раз нашли ему место – «под нападающими». Рома больше играет в отборе. А до этого он играл на месте опорного. Роман знает свои обязанности на поле и понемногу сыграется с командой. Надеюсь, что со временем ему удастся попасть в основу «Динамо». А пока все идет по плану: сын в составе динамовской команды U-19 отправляется на матч юношеской Лиги УЕФА в Польшу.

– На тему дебюта сына в УПЛ с главным тренером «Динамо» Александром Шовковским уже общались?

– Нет. Тренеры главной команды качественно делают свое дело. Я больше езжу на матчи «Динамо» U-19 – там с ее руководством и общаюсь.

Ранее мы сообщали, что бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик оценил перспективы «бело-синих» завоевать титул украинской Премьер-лиги.

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Олег Саленко Роман Саленко Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua81
спорт юа особенно эту фотографию любит
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+2
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didora
Треба показувати фотку сьогодення, а не ту що десь відкопали. Бо можна подумати, що Олег С. сьогодні такий. А можливо дійсно це сьогодення, тоді точно алкаш або батюшка!
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+1
umnuy2
помню кто-то из бывших футболистов прикол расказал-поехали они на матч ветеранов в какое-то село бывшие звёзды ДК а там местный голова показывает на Саленко спрашивает А НАФИГА ВЫ БАТЮШКУ ПРИВЕЗЛИ
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0
contr
Лице справжнього алкаша 😂😂😂🐽🐽🐽
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-2
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